В Одессе даже разговор о высоком искусстве легко превращается в анекдот – особенно если рядом есть Фима с мнением и Сара с характером. Сегодняшняя история – как раз об этом: про художество, немного… «сирени», и – о, боже! – даже Пушкина.

– Сара, добрый день… А шо это вы, я извиняюсь, тута делаете?

– Фима, и вам здрасте. А шо это вы спрашиваете такую ерунду? Шо я тута могу делать? На бульваре, с мольбертом, с красками…а? Наверное, я рисую.

– Та то шо с мольбертом, это я вижу. А вот то, что рисуете… Не вижу. У вас же на холсте какая-то фиолетовая мазня.

– А вы, собственно, шо хотели увидеть?

– Здрасте. Вы ж стоите возле памятника Пушкину. Я, конечно, хотел увидеть Пушкина.

– Фима, если я начну рисовать Пушкина, то это точно будет мазня. Вы это хотите увидеть? Вы хотите, чтобы над моим Пушкиным смеялся весь бульвар? Так вы этого не дождетесь. А вот это не фиолетовая мазня, как вы, абсолютно, непрофессионально выразились. На моём холсте очаровательный букет сирени. Понятно?

– Сарочка, если это букет сирени, то я тогда точно Малевич. Де вы видели такую сирень?

– Фима, шо с вами спорить? Правильно говорят, шо незаконченную работу адиётам не показывают. Вот вы прийдете к мене завтра, так я вам этот холст не продам. Не продам и не просите. Не за дорого, не за дешево. Не продам от слова «совсем». Идите отседа… искусствовед хренов. Не, люди, вы видели этого поца… Обидеть художника может всякий… Шлемазл. Все настроение спортил. Де тут у меня в заначке волшебная фляжечка… Вот она… Ну, за здоровье!..

Марина ГАРНИК

