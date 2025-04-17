Да, давненько мы не наведывались в гости к нашей старой знгакомой одпсситке Ларочке и ее неунывающей ни при каких обстоятельствах свекрови… Ойц, кажется, она что-то заподозрила? Откуда эе это идет ее невестка и, главное – что несет?..

– Лара! Я не понЯла, а шо это от тИбя так пахнет. Причем пахнет очень вкусненько. А значит это что-то запрещённое.

– Почему сразу… запрещённое?

– Потому что пахнет! Вкусно!

– Это колбаса.

– Таааак. Какая?

– Ну какая… Какая… Любименькая. Отгадайте.

– Любименькая кем?

– Ну кем, кем… Всеми.

– Если всеми, то докторская.

– Не отгадали.

– Давай я понюхаю с закрытыми глазами.

– Низззяяя. Вы унюхали через сумку и три пакета.

– Ну, если через три пакета, то это… Это… Ты была на Привозе… Значит… Копчёная грудинка.

– Вы ж сказали, шо колбаса!

– Ай, Лара… Мясо оно и в Африке мясо.

– Так колбаса ж не мясо.

– Ойц, бИстро давай делай мИне бутерброд.

– Ладно, ладно. Сыровяленая, ваша любимая… На всех хватит.

– Вот ты Лара… Неправильно планируешь кормежку всей семьи. Сыровяленая колбаса – это не для накормить. Сыровяленая – это для получения удовольствия. Для накормить – это ливерная или печёночная.

– Фуууу, это ж для собак и кошек.

– Фиг угадала. Ливерная – это целая касрУля пирожков. А пирожки – это и еда для семьи и для соседей, и для пройтись по пляжу, и для вагона-рЭсторана, тока лука надо побольше… Знаешь шо самое главное в пирожках?

– Вкус и цена.

– Нет. Главное, шобы они были свЭжие.

– Ага и не гавкали.

Марина ГАРНИК

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