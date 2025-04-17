Да, давненько мы не наведывались в гости к нашей старой знгакомой одпсситке Ларочке и ее неунывающей ни при каких обстоятельствах свекрови… Ойц, кажется, она что-то заподозрила? Откуда эе это идет ее невестка и, главное – что несет?..
– Лара! Я не понЯла, а шо это от тИбя так пахнет. Причем пахнет очень вкусненько. А значит это что-то запрещённое.
– Почему сразу… запрещённое?
– Потому что пахнет! Вкусно!
– Это колбаса.
– Таааак. Какая?
– Ну какая… Какая… Любименькая. Отгадайте.
– Любименькая кем?
– Ну кем, кем… Всеми.
– Если всеми, то докторская.
– Не отгадали.
– Давай я понюхаю с закрытыми глазами.
– Низззяяя. Вы унюхали через сумку и три пакета.
– Ну, если через три пакета, то это… Это… Ты была на Привозе… Значит… Копчёная грудинка.
– Вы ж сказали, шо колбаса!
– Ай, Лара… Мясо оно и в Африке мясо.
– Так колбаса ж не мясо.
– Ойц, бИстро давай делай мИне бутерброд.
– Ладно, ладно. Сыровяленая, ваша любимая… На всех хватит.
– Вот ты Лара… Неправильно планируешь кормежку всей семьи. Сыровяленая колбаса – это не для накормить. Сыровяленая – это для получения удовольствия. Для накормить – это ливерная или печёночная.
– Фуууу, это ж для собак и кошек.
– Фиг угадала. Ливерная – это целая касрУля пирожков. А пирожки – это и еда для семьи и для соседей, и для пройтись по пляжу, и для вагона-рЭсторана, тока лука надо побольше… Знаешь шо самое главное в пирожках?
– Вкус и цена.
– Нет. Главное, шобы они были свЭжие.
– Ага и не гавкали.
Марина ГАРНИК
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