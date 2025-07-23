И сегодня у нас разговор не просто душевный, а с Маргаритой Львовной – женщиной, у которой в голове философия, в кастрюле окрошка, а в жизни – всё под контролем.
– Оооо! Маргарита Львовна! Наше Вам здрасти! И чем Ви имеете на щас заниматься?
– Ха! Так вот колдую по-маленьку…
– А Моня в курсе?
– Он в курсе ровно настолько, шобы спокойно спать.
– Я так понимаю, что с каждым годом… Выбора у него всё меньше и меньше, как и шансов на спокойную жизнь или вернее, на спокойную старость.
– Выбор все люди делают каждую минуту… а НЕспокойная жизнь (в хорошем понимании) это – инструмент эволюции…, а если неспокойная жизнь сопровождается юмором, то это – движение вперёд без ограничения сроков…
– Даааа… Вот поговоришь с утра с умным человеком и… На весь день заряд бодрости. Я пойду, а то у меня ещё…
– Шо? Корова не доена?
– Хуже, муж бЭз обЭда.
– Муж – это святое. Особенно наеденный. Наеденный до сыта муж – это ж бесплатная аудитория для любой лекции. Кстати, а шо у вас на обЭд?
– ВИ хоЧИте в гости?
– Нет, я хОчу умные мысли.
– Сегодня окрошка.
– На квасе или на кефире?
– На кефире.
– А вИ тудой сливочку добавляете?
– А як жеж! Это ж окрошка, а не хухры-мухры.
– А сливочку де берёте?
– У Галочки с Овидиополя в молочном корпусе.
– Так мы с вами ещё и молочные родственники. Я тоже у неё всегда беру.
Пойду и я шо-нибудь перекушу. Как раз время второго завтрака.
Марина ГАРНИК, иллюстрация Ирины БАБИЧЕНКО
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