Ключевые моменты:
- Рынок Привоз открыт, несмотря на дроновую атаку прошлой ночью – продавцы вышли, товар выложен, жизнь продолжается;
- Юмор утих, но покупатели активно интересуются ценами и торгуются, как обычно;
- Овощи и фрукты: картофель – от 25 грн, помидоры – до 100 грн, черешня – до 150 грн, клубника – до 200 грн;
- Молочка и яйца: яйца – от 55 грн за десяток, брынза – до 270 грн;
- Мясо и рыба: говядина – до 270 грн/кг, свинина – до 260 грн, судак – до 250 грн.
Жизнь на Привозе продолжается, хотя ему, бедному, таки досталось...
Ну а что там с ценами?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель – 25–35 грн;
- лук – 25–35 грн;
- помидоры – 40–100 грн;
- свекла – 35–50 грн;
- кабачки – 20–45 грн;
- огурцы – 25–45 грн;
- сладкий перец – 60–120 грн;
- баклажаны – 80–130 грн;
- капуста – 30–40 грн;
- чеснок – 140–150 грн;
- морковь – 50–70 грн;
- зелень в пучках – от 5 грн;
- кукуруза – 15–20 грн (за один початок).
Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки – 40–90 грн;
- груши – 70–120 грн;
- бананы – 60–80 грн;
- грейпфруты – 60–80 грн;
- гранаты – 180–230 грн;
- лимоны – 80–150 грн;
- виноград – 90–200 грн;
- хурма – 90–180 грн;
- апельсины – 60–130 грн;
- черешня – 60–150 грн;
- вишня – 80–150 грн;
- клубника – 100–200 грн;
- крыжовник – 160–200 грн;
- персики – 50–100 грн;
- абрикосы – 60–100 грн;
- сливы – 70–90 грн.
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Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 55–90 грн;
- брынза – 200–270 грн;
- творог – 100–160 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина
- задняя часть – 240–270 грн;
- телячья шея – 200–220 грн;
- ребра – 130–170 грн;
- антрекот – 180–200 грн.
Свинина
- задняя часть – 170–200 грн;
- шея – 230–260 грн;
- лопатка – 200–230 грн;
- ребра – 210–220 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 90–220 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 140–240 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик – 50–110 грн;
- караси – 70–90 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) – 90–150 грн;
- судак – 150–250 грн;
- карп – 80–150 грн.
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