Ключевые моменты:

  • Рынок Привоз открыт, несмотря на дроновую атаку прошлой ночью – продавцы вышли, товар выложен, жизнь продолжается;
  • Юмор утих, но покупатели активно интересуются ценами и торгуются, как обычно;
  • Овощи и фрукты: картофель – от 25 грн, помидоры – до 100 грн, черешня – до 150 грн, клубника – до 200 грн;
  • Молочка и яйца: яйца – от 55 грн за десяток, брынза – до 270 грн;
  • Мясо и рыба: говядина – до 270 грн/кг, свинина – до 260 грн, судак – до 250 грн.

Жизнь на Привозе продолжается, хотя ему, бедному, таки досталось...

Ну а что там с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

  • картофель – 25–35 грн;
  • лук – 25–35 грн;
  • помидоры – 40–100 грн;
  • свекла – 35–50 грн;
  • кабачки – 20–45 грн;
  • огурцы – 25–45 грн;
  • сладкий перец – 60–120 грн;
  • баклажаны – 80–130 грн;
  • капуста – 30–40 грн;
  • чеснок – 140–150 грн;
  • морковь – 50–70 грн;
  • зелень в пучках – от 5 грн;
  • кукуруза – 15–20 грн (за один початок).

На Привозе после пожара

Цены на Привозе, овощи

Привоз, цены на овощи

Привоз, дорожка

Привоз, уцелевший товар

Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)

  • яблоки – 40–90 грн;
  • груши – 70–120 грн;
  • бананы – 60–80 грн;
  • грейпфруты – 60–80 грн;
  • гранаты – 180–230 грн;
  • лимоны – 80–150 грн;
  • виноград – 90–200 грн;
  • хурма – 90–180 грн;
  • апельсины – 60–130 грн;
  • черешня – 60–150 грн;
  • вишня – 80–150 грн;
  • клубника – 100–200 грн;
  • крыжовник – 160–200 грн;
  • персики – 50–100 грн;
  • абрикосы – 60–100 грн;
  • сливы – 70–90 грн.

На Привозе: кукуруза и черешня

На Привозе после прилета

Одесский Привоз, точный вес

Яблоки на Привозе

Привоз: арбузы и дыни

По теме: Раны Одессы: как ты, Привоз? (фоторепортаж)

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

  • яйца (десяток) – 55–90 грн;
  • брынза – 200–270 грн;
  • творог – 100–160 грн.

Молочка на Привозе

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

  • задняя часть – 240–270 грн;
  • телячья шея – 200–220 грн;
  • ребра – 130–170 грн;
  • антрекот – 180–200 грн.

Свинина

  • задняя часть – 170–200 грн;
  • шея – 230–260 грн;
  • лопатка – 200–230 грн;
  • ребра – 210–220 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 90–220 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 140–240 грн.

Привоз, мясо

Привоз, колбасы

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

  • толстолобик – 50–110 грн;
  • караси – 70–90 грн;
  • лобань (он же морской пеленгас) – 90–150 грн;
  • судак – 150–250 грн;
  • карп – 80–150 грн.

На одесском Привозе после атаки 24 июля 2025

Привоз после атаки работает

Торговля на Привозе

Читайте также и сравнивайте: Цены на одесском Привозе в июле: а что там на дешевой дорожке?

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