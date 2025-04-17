Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Сайт Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему, обновил график геомагнитных колебаний. Согласно прогнозу ночная 7-ми балльная буря в четверг, 17 апреля, утихнет до 5 баллов. И уже 18 апреля прогнозируется средний геомагнитный шторм.

Магнитные бури – это возмущение геомагнитного поля Земли с разной продолжительностью и интенсивностью. Они соединены с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце.

Бури различаются по своей интенсивности, зависящей от вспышек на Солнце. Небольшие магнитные колебания почти не ощутимы и классифицируются по значению К-индекса 2 или 3. Бури с К-индексом 4 – уже ощущаются.

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Магнитные бури влияют на вязкость крови, повышая ее. Как следствие, увеличивается склонность к образованию тромбов, снижается газообмен организма, развивается гипоксия тканей, повышается артериальное давление. Увеличивается количество инсультов, инфарктов, гипертонических кризов, усиливается мигрень. Поэтому метеозависимым людям важно следить за прогнозом, чтобы минимизировать риски от солнечной активности.

Что делать во время магнитных бурь