Анекдот дня: зачем покупать «лишнюю» сковородку перед праздником?

Утро доброе, одесситы, и с Рождеством всех причастных! «Одесская жизнь» от всей души желает, чтоб в этот светлый праздник и настроение у вас было светлое и позитивное. А что еще может таковое обеспечить, как не порция непревзойденного одесского юмора?..
Итак, до Нового года всего ничего… А точнее – меньше недели. Наверняка вы уже приготовили праздничные подарки своим близким. И сегодня мы узнаем совет мудрой одесситки, как дождаться действительно стоящего подарка от любящего мужа, а не какой-то там банальной каструдьки или сковородки… Читайте и берите на вооружение!
– Мама, зачем вы купили ещё одну сковородку? У нас этих сковородок… Воз и маленькая тележка.
– Лара, ты не знаешь жизни. Сковородок много не бывает.
– Ну давайте считать. Для мяса, для рыбы… Для чего ещё??? Для блинчиков. Ну и всё!
– Здрасте! Для картошки жареной нужна большая сковородка.
– Жареная картошка– это вредная еда.
– Зато вкусная. Для яичницы на два яйца нужна мааааленькая сковородочка. И потом… Потом ещё одна нужна «про запас».
– Мама, это называется не «про запас», а занадто. Это уже перебор, это уже захламле-ни-е.
– Лара, слухай сюдой. Скока в году праздников, на которые женщина ждёт подарка. Скока?
– Два. День рождения и 8-е марта.
– О! И Новый год. Так вот. Ты готовишься к этим праздникам? Готовишься. Ждёшь и надеешься? О! И ждёшь и надеешься. На что? О! На подарок, на исполнение желаний. Ты ждёшь сковородку? О! Нет. Не ждёшь. А ведь её тебе могут подарить. От всей души!!! Твой муж. Он же не знает… ситуации. А должен. Поэтому нужно покупать сковородки и кастрюльки самой! Перед праздником, чтобы у него и мысли не возникло в эту сторону.
– Логика! Железная. Но! Зачем мне столько сковородок… Три штуки в год?
– А… будет лишняя, мне подаришь.
– На 8-е Марта?
– Здрасте! На прощённое воскресенье. На 8-е Марта я жду другой подарок.
– Понято. Кстати, а что вам подарить… Под ёлочку?
– Мне? Под ёлочку? Мммм… А деда Мороза можно… хоть на пару дней?..
Марина ГАРНИК
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