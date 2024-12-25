Анекдот дня: зачем покупать «лишнюю» сковородку перед праздником?

Итак, до Нового года всего ничего… А точнее – меньше недели. Наверняка вы уже приготовили праздничные подарки своим близким. И сегодня мы узнаем совет мудрой одесситки, как дождаться действительно стоящего подарка от любящего мужа, а не какой-то там банальной каструдьки или сковородки… Читайте и берите на вооружение!

– Мама, зачем вы купили ещё одну сковородку? У нас этих сковородок… Воз и маленькая тележка.

– Лара, ты не знаешь жизни. Сковородок много не бывает.

– Ну давайте считать. Для мяса, для рыбы… Для чего ещё??? Для блинчиков. Ну и всё!

– Здрасте! Для картошки жареной нужна большая сковородка.

– Жареная картошка– это вредная еда.

– Зато вкусная. Для яичницы на два яйца нужна мааааленькая сковородочка. И потом… Потом ещё одна нужна «про запас».

– Мама, это называется не «про запас», а занадто. Это уже перебор, это уже захламле-ни-е.

– Лара, слухай сюдой. Скока в году праздников, на которые женщина ждёт подарка. Скока?

– Два. День рождения и 8-е марта.

– О! И Новый год. Так вот. Ты готовишься к этим праздникам? Готовишься. Ждёшь и надеешься? О! И ждёшь и надеешься. На что? О! На подарок, на исполнение желаний. Ты ждёшь сковородку? О! Нет. Не ждёшь. А ведь её тебе могут подарить. От всей души!!! Твой муж. Он же не знает… ситуации. А должен. Поэтому нужно покупать сковородки и кастрюльки самой! Перед праздником, чтобы у него и мысли не возникло в эту сторону.

– Логика! Железная. Но! Зачем мне столько сковородок… Три штуки в год?

– А… будет лишняя, мне подаришь.

– На 8-е Марта?

– Здрасте! На прощённое воскресенье. На 8-е Марта я жду другой подарок.

– Понято. Кстати, а что вам подарить… Под ёлочку?

– Мне? Под ёлочку? Мммм… А деда Мороза можно… хоть на пару дней?..

Марина ГАРНИК

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