Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации (ЦПД).
«Российские агрессоры начали использовать для ударов по Украине дроны-камикадзе типа «Шахед», снаряженные ядовитыми веществами.
Центр верифицировал эту информацию у спецслужб. Известно, что в одном из БпЛА обнаружена капсула с концентрированным боевым ядовитым веществом «CS» (иритант). Это высокотоксичное вещество раздражающего действия», – говорится в сообщении.
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В ЦПД также заявили, что вражеские БпЛА могут разбрасывать капсулы с ядовитым веществом с целью поражения людей. В то же время информация, распространенная некоторыми медиа, что сами корпуса русских дронов обрабатываются ядовитыми веществами, не подтверждается.
Ранее мы рассказывали о новой тактике обстрелов Одессы, которую с недавних пор начали применять россияне.
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