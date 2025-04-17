Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации (ЦПД).

«Российские агрессоры начали использовать для ударов по Украине дроны-камикадзе типа «Шахед», снаряженные ядовитыми веществами.

Центр верифицировал эту информацию у спецслужб. Известно, что в одном из БпЛА обнаружена капсула с концентрированным боевым ядовитым веществом «CS» (иритант). Это высокотоксичное вещество раздражающего действия», – говорится в сообщении.

Читайте также: В одесской полиции предупреждают о новой угрозе от вражеских БпЛА

В ЦПД также заявили, что вражеские БпЛА могут разбрасывать капсулы с ядовитым веществом с целью поражения людей. В то же время информация, распространенная некоторыми медиа, что сами корпуса русских дронов обрабатываются ядовитыми веществами, не подтверждается.

Ранее мы рассказывали о новой тактике обстрелов Одессы, которую с недавних пор начали применять россияне.

Читайте также: