Одесский юмор: медовая «спецоперация» и триллер на тарелке

И сегодня мы узнаем, чем заканчивается поход за мёдом, как пугают обычные овощи и какие чудеса творят парикмахеры. Смотрите, смейтесь – пятница же!

Жизнь у нас – не сахар, но график чёткий:

Жизнь у нас – не сахар, но график чёткий

Когда мёд – цель, дети – разведка, а кот – аналитик:

Сходили за мёдом

Отважный и сообразительный:

Про отвагу и смекалку

Пока никто не увидел компромат…

Уничтожение компромата

А эти помидоры, пожалуй, сами тебя сожрут:

Адские помидоры

Когда клиент попросил стрижку «как на фото»:Когда клиент попросил стрижку «как на фото»

Еще больше юмора:

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