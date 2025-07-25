Одесский юмор: медовая «спецоперация» и триллер на тарелке

И сегодня мы узнаем, чем заканчивается поход за мёдом, как пугают обычные овощи и какие чудеса творят парикмахеры. Смотрите, смейтесь – пятница же!

Жизнь у нас – не сахар, но график чёткий:

Когда мёд – цель, дети – разведка, а кот – аналитик:

Отважный и сообразительный:

Пока никто не увидел компромат…

А эти помидоры, пожалуй, сами тебя сожрут:

Когда клиент попросил стрижку «как на фото»:

Еще больше юмора: