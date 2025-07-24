Когда зять приносит улов, который помещается в коробок от спичек, начинается классическая одесская комедия. В главных ролях – мама, которой ничего не жалко, кроме рыбы, дочка в шоке от размера этого недоразумения и Циля Марковна, которая уже у двери… Как же остаться с рыбой, честью и в хороших отношениях с соседкой?

– Але! Мама? Я вам фотку скинула по Вайберу, вы видели?

– А шо я там должна была видеть? Бычок как бычок. А шо? Это твой муж, а мой золотой зять был на рыбалке, шо ли?

– Золотой, блин, сэрэбряный… Вы видели размер этого недоразумения? Два штуки в три ряда на один спичечный коробок. Шо с этим богатством делать? Я отдам Циле Марковне, для её котов.

– Здрасте! Даже не думай. Ты шо, с ума взбесилась, отдать. Ни за шо! Та ещё и кому… Циле.

– Мама! А шо этим делать?

– Я буду у тебя через полчаса. Шо делать, шо делать? Будем делать «бычки в томате». Я тебя научу любить жизнь.

– Ой, мама… Кто-то в дверь звонит… Это Циля Марковна за рыбой.

– Стоять! Сделай вид шо ты умерла, я буду через 15 минут, доеду на такси.

Читайте также: Одесский юмор: колдовство, окрошка и святость сытых мужей.

Марина ГАРНИК, иллюстрация Ирины БАБИЧЕНКО