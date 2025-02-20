И сегодня «Одесская жизнь» в очередной раз приглашает вас наведаться на наш старый и добрый Привоз:

– Ниночка, ты с базара? Почем сегодня зелень?

– Вам евро или доллар?

– Неожиданно. Я вообще, про укрушку и петроп.

– Аааа… И то и то по сорок пять, но можно торговаться по 42.

– Дешевле умереть. А доллар ?

– Сорок два.

– А евро?

– Сорок пять.

– А торговаться можно?

– Можно. Вам покупать или продавать?

– Не, мИне шобы мониторить ситуацию. Ну и как там…базар?

– Та шо там ему будет. Стоял и стоять будет.

– Та… Када стоит – это хорошо.

– А ха-ха-ха… а када хорошо стоит ещё лучше.

– Ниночка, а как там на базаре с ассортимЭнтом?

– АссортимЭнт нормальный, а вот контингент продавцов хромает.

– Та вы шо? Не может быть. Раньше продавцы были интеллигентные люди.

– Када это?

– В 90-х. За прилавок стали и учителя и врачи. Весь свет профессуры. Я как-то встретила в овощном ряду свою приятельницу, Елену Васильевну. Бывший учитель физкультуры.

– Бывших учителей не бывает.

– Это да. Так она так держала весь ряд. Дисциплина на высшем уровне. На первый-второй расчитайсь! Никаких обвесов и обсчетов.

– Ну… Нынче не тот базар… Не тот. Сима, так вы покупаете или продаете?

– Кого?

– Кого, кого… петрушку! Зелень конечно.

– Нет, пока придержу. Пусть курс побольше станет.

– А если обвалится курс?

– Ойц, я вас умоляю. Будем жить – будем посмотреть.

Марина ГАРНИК

***

На Привозе торговый ряд. Продаются дубленки. Подходит пышная дама, начинает разглядывать товар.

– Покупайте, женщина, очень хорошие дубленки, разных фасонов, разных цветов!

– А с трихуэлем есть?

– За ваши деньги и с трихуэлем найдем!

Выбирает дубленку, подает женщине, та меряет, расплачивается и уходит. Напротив парень продает кожаные куртки и внимательно слушал их разговор:

– Покажи мне дубленку с трихуэлем, никогда не видел?

– Вот смотри – XXXL.

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