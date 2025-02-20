И сегодня «Одесская жизнь» в очередной раз приглашает вас наведаться на наш старый и добрый Привоз:
– Ниночка, ты с базара? Почем сегодня зелень?
– Вам евро или доллар?
– Неожиданно. Я вообще, про укрушку и петроп.
– Аааа… И то и то по сорок пять, но можно торговаться по 42.
– Дешевле умереть. А доллар ?
– Сорок два.
– А евро?
– Сорок пять.
– А торговаться можно?
– Можно. Вам покупать или продавать?
– Не, мИне шобы мониторить ситуацию. Ну и как там…базар?
– Та шо там ему будет. Стоял и стоять будет.
– Та… Када стоит – это хорошо.
– А ха-ха-ха… а када хорошо стоит ещё лучше.
– Ниночка, а как там на базаре с ассортимЭнтом?
– АссортимЭнт нормальный, а вот контингент продавцов хромает.
– Та вы шо? Не может быть. Раньше продавцы были интеллигентные люди.
– Када это?
– В 90-х. За прилавок стали и учителя и врачи. Весь свет профессуры. Я как-то встретила в овощном ряду свою приятельницу, Елену Васильевну. Бывший учитель физкультуры.
– Бывших учителей не бывает.
– Это да. Так она так держала весь ряд. Дисциплина на высшем уровне. На первый-второй расчитайсь! Никаких обвесов и обсчетов.
– Ну… Нынче не тот базар… Не тот. Сима, так вы покупаете или продаете?
– Кого?
– Кого, кого… петрушку! Зелень конечно.
– Нет, пока придержу. Пусть курс побольше станет.
– А если обвалится курс?
– Ойц, я вас умоляю. Будем жить – будем посмотреть.
Марина ГАРНИК
***
На Привозе торговый ряд. Продаются дубленки. Подходит пышная дама, начинает разглядывать товар.
– Покупайте, женщина, очень хорошие дубленки, разных фасонов, разных цветов!
– А с трихуэлем есть?
– За ваши деньги и с трихуэлем найдем!
Выбирает дубленку, подает женщине, та меряет, расплачивается и уходит. Напротив парень продает кожаные куртки и внимательно слушал их разговор:
– Покажи мне дубленку с трихуэлем, никогда не видел?
– Вот смотри – XXXL.
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