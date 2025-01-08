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Анекдот дня: чем хорош мамин холодец

Анекдот дня: чем хорош мамин холодец

Утро доброе, неунывающие одесситы! Ну что – напраздновались?.. Нет? Ну а что мешает продолжить? Тем более что и блюда праздничные наверняка еще не все съедены, например, холодец… Ну то есть вы поняли, что очередная порция одесского юмора от «Одесской жизни» вам таки обеспечена?

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– Мама, вы холодец варите?

– А шо?

– Та ни шо. Я просто так спросил.

– Ага, просто так. А шо без холодца уже до мамы идти не надо?

– Почему не надо? Надо. Ещё как надо. Просто хрен до холодца я уже купил.

– Лучше б ты купил до холодца голяшку. Хрен итак всегда с тобой.

– Так варите или где?

– Уже даже разлила.

– Как это? На разливе всегда я стою. У меня рука легкая.

– Это у тебя голова легкая, потому что без мозгов. Разливают не тока у рУмки. Холодец разливают в тарЭлки.

– Так шо можно идти … уже….?

– Тыц-дрыц. Холодец еще застыть должен.

– Ой мама, я ваш холодец и не застывший могу съесть. Было б чем запить.

– От нетерплячка напала. Я тогда в следующий раз варить холодец не буду. Приготовлю тебе на тарЭлочке говяжью голяшку сырую, намажешь её хреном и будешь хвостом вилять, как Шарик…довольный.

– Мама, если вы скажете, шо это надо для дела. Я готов. Помните, как вы меня накормили рассольником, а это был не рассольник, а просто суп, тока слегка подкисший? Так я ж вас не продал!

– Во-во… Пять лет прошло, а я до сих пор рассчитываюсь.

Марина ГАРНИК

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