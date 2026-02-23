Рабочая неделя только стартует, а значит, самое время зарядиться правильной энергией. И делать это по-одесски – с улыбкой, иронией и традиционной порцией шуток от «Одесской жизни».

И сегодняшние наши шутки, так сказать, с гастрономическим уклоном. Хотя…

Зима в этом году ведет себя как незваный гость: уже со всеми попрощалась, но всё равно сидит в прихожей:

Главное – не говорить покупателю, что этот кубок еще и на дровах может работать:

Про эволюцию комбучи:

Тот случай, когда фраза «приготовь что-то красивое» была воспринята слишком буквально:

Тот момент, когда у курицы личная жизнь насыщеннее, чем у того, кто е готовил:

Гиперопека, которую заслужил твой смартфон:

Когда твой мусор выглядит так, будто он свидетель по делу:

Когда слёзы – не от лука, а от воспоминаний о старых ценах:

…Но всё же плакать мы вам сегодня не советуем – ни от лука, ни от цен, ни от понедельника. Пусть максимум, что вызывает слёзы, – это смех. Хорошего дня, лёгкой недели и побольше поводов улыбаться – даже если зима всё ещё «в прихожей». Держим настроение по-одесски: с юмором, аппетитом к жизни и верой в то, что дальше будет только теплее!