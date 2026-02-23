Смешное блюдо из курицы и утки в виде человеческих фигур на тарелке с лепестками роз

Рабочая неделя только стартует, а значит, самое время зарядиться правильной энергией. И делать это по-одесски – с улыбкой, иронией и традиционной порцией шуток от «Одесской жизни».

И сегодняшние наши шутки, так сказать, с гастрономическим уклоном. Хотя…

Зима в этом году ведет себя как незваный гость: уже со всеми попрощалась, но всё равно сидит в прихожей:

Пушистый серый кот с надписью о том, что зима уходит «на коня» 10 раз.

Главное – не говорить покупателю, что этот кубок еще и на дровах может работать:

Старый советский самовар, выдаваемый за кубок Лиги Чемпионов 1994 года

Про эволюцию комбучи:

Сравнение модного напитка комбуча и советского чайного гриба в банке

Тот случай, когда фраза «приготовь что-то красивое» была воспринята слишком буквально:

Одесский юмор: гастрономические шутки

Тот момент, когда у курицы личная жизнь насыщеннее, чем у того, кто е готовил:

Курица-гриль, обернутая фольгой в виде купальника-бикини

Гиперопека, которую заслужил твой смартфон:

Женщина, кормящая младенца из бутылочки, как метафора зарядки телефона на 90%

Когда твой мусор выглядит так, будто он свидетель по делу:

Черный мусорный пакет, из которого выглядывает лицо человека с обложки журнала

Когда слёзы – не от лука, а от воспоминаний о старых ценах:

Мем о плачущем человеке из-за подорожания лука на 30%

…Но всё же плакать мы вам сегодня не советуем – ни от лука, ни от цен, ни от понедельника. Пусть максимум, что вызывает слёзы, – это смех. Хорошего дня, лёгкой недели и побольше поводов улыбаться – даже если зима всё ещё «в прихожей». Держим настроение по-одесски: с юмором, аппетитом к жизни и верой в то, что дальше будет только теплее!

