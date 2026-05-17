Ключевые моменты:

Проект презентовали в одесской мэрии при участии военных, депутатов и чиновников.

Главной задачей называют создание общественного пространства с парковой зоной и возможностями для адаптивного спорта.

Власти обещают открытое обсуждение инициативы и соблюдение всех юридических процедур.

Одесский гольф-клуб на Ланжероне: что известно о проекте

В мэрии Одессы прошла презентация инвестиционного проекта «Одесский гольф-клуб». Его предлагают реализовать на склонах в районе пляжа Ланжерон, которые долгое время оставались заброшенными.

По задумке авторов, территория должна превратиться в современное общественное пространство с зелёной зоной, местами для отдыха и площадкой для игры в гольф. Особое внимание хотят уделить реабилитации украинских защитников.

Во время обсуждения подчеркивали, что гольф считается одним из эффективных адаптивных видов спорта, который помогает ветеранам справляться со стрессом и возвращаться к активной жизни.

Обсуждение инициативы продолжится на заседаниях профильных депутатских комиссий.

Реабилитация ветеранов и туристический потенциал Одессы

Первый заместитель городского головы Александр Филатов заявил, что власти понимают опасения горожан по поводу любых строительных проектов на склонах. Поэтому обсуждение решили сделать максимально открытым — с участием военных, депутатов и чиновников.

По его словам, заказчиком проекта уже определили коммунальное предприятие «Спартак». Сейчас город собирается изучить концепцию, выслушать все стороны и только после этого принимать дальнейшие решения. Если проект поддержат, его обещают реализовывать в рамках действующего законодательства.

О туристическом потенциале идеи также высказался дирижёр Национального одесского филармонического оркестра Хобарт Эрл. Он отметил, что у Одессы есть редкая возможность создать гольф-клуб прямо у моря и практически в центре города — подобные площадки редко встречаются даже в Европе.

По словам участников презентации, проект может дать городу сразу несколько преимуществ: привести в порядок заброшенные склоны, создать новую парковую зону и сделать пространство для спорта и отдыха доступным для жителей и гостей Одессы.

