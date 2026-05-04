Ключевые моменты:

Глава Одесской ОВА Олег Кипер подписал распоряжение о проверке всех пляжей, претендующих на официальный статус.

Обязательными условиями для открытия остаются тщательное обследование морского дна специалистами и наличие сертифицированных укрытий в непосредственной близости.

Власти рассматривают побережье Одесчины как ключевой ресурс для реабилитации защитников Украины и их семей.

В прошлом году в регионе работали более 30 официальных зон отдыха, которые открывались поэтапно после прохождения всех проверок.

Проверки одесских пляжей уже стартовали

Подготовка к летнему сезону в Одесской области перешла в активную фазу. Несмотря на риски, вызванные военной агрессией, регион планирует предоставить жителям и гостям возможность безопасного оздоровления у моря.

Как сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер, процесс обследования пляжных зон уже запущен. Соответствующий документ был подписан несколько недель назад. По его словам, предприниматели активно подают заявки, вдохновившись опытом предыдущего года.

«Думаю, в этом году будет работать не меньше пляжей, чем в прошлом. Вероятно, даже больше, так как люди увидели поддержку с нашей стороны и поняли, что это реально реализовать», – подчеркнул Кипер.

Критерии безопасности

Статус «официально открытого» пляжа получают только те участки побережья, которые соответствуют строгим протоколам безопасности. Комиссии проверяют два ключевых фактора:

чистота дна: отсутствие взрывоопасных предметов и мусора;

доступность защиты: наличие полноценных укрытий рядом с зоной отдыха.

Оздоровление как приоритет

Глава ОВА напомнил, что Одесская область сегодня является единственным регионом Украины с доступным морским ресурсом. В первую очередь он должен работать на восстановление сил украинских воинов, их близких и тех граждан, которые постоянно находятся под обстрелами в других областях.

Напомним, в прошлом сезоне на Одесчине официально открыли более 30 пляжей. В то же время правоохранители призывают граждан не посещать «дикие» и непроверенные участки побережья: игнорирование запретов в прошлом году привело к трагедии в Затоке, где из-за подрыва на мине погибли трое отдыхающих.