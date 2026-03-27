Ключевые моменты:

На линии выйдет всего 20 трамваев и 20 троллейбусов.

Социальные автобусы продолжат работать в обычном режиме.

Ранее прошли обкатки маршрутов трамваев и троллейбусов.

Возобновление работы электротранспорта в Одессе

В Одессе завтра, 28 марта, начнет работу городской электротранспорт. На линии выйдет ограниченное количество техники: 20 трамваев и 20 троллейбусов. Пересыпский район пока не будет обслуживаться. Об этом сообщает «Думская со ссылкой на источники.

Пока эта информация не подтверждена официально, но как только появятся данные, «Одесская жизнь» опубликует подробности.

Социальные автобусы продолжат работать по штатному графику, изменений в их движении нет.

Два дня назад несколько троллейбусов уже тестировали маршруты: их видели на конечных улицах Инглези, Космонавтов, на Адмиральском проспекте и Люстдорфской дороге, а также в Хаджибейском районе. С 26 марта также проходили тестовые выезды трамваев.

Такие испытания позволили проверить не только работу подвижного состава, но и работу тяговых подстанций с ограниченной подачей электроэнергии. Это важно для безопасного возобновления движения электротранспорта хотя бы в ограниченном объеме.

