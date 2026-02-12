В Одессе даже разговор матери и дочери о раннем подъеме ради любимого превращается в философскую дискуссию с ароматом кофе и щепоткой сарказма.
Итак, стоит ли вставать в шесть утра, чтобы «Лёвочка увидел красивую», или все-таки лишние полчаса сна творят больше чудес, чем три дня в салоне красоты? Одесская мама, как всегда, расставляет приоритеты по-своему:
– Мама, вы можете меня завтра утром рано разбудить?
– Какого бенца?
– Я хочу привести себя в порядок, чтобы Лёвочка с утра меня увидел красивую.
– Чтобы привезти тебе себя в порядок нужно три дня не вылазить из салона красоты.
– Ну маааа-ма!
– Не мамкай.
– Я хотела для Лёвочки…
– Для Лёвочки с утра важнее сделать тебе кофе в постель и сказать тебе «Доброе утро, любимая». И пока он идёт в ванную мыться-бриться ты можешь! Заметь! Можешь, а не должна! Можешь проявить чудеса скорости по мгновенному допитию этого кофе и надев на себя лёгкий пеньюар… Пеньюар! А не домашний халат… выйти на кухню и сварить ему овсяную кашу с любовью. А если ты встанешь в 6 утра, невыспавшаяся, без кофе, без улыбки, то каша сварится… без любви.
– Но… Вы сами говорили, что кофе нужно пить медленно, с наслаждением.
– С наслаждением, это будет уже вторая чашка кофе, тогда, когда любимый убежит на работу.
– А если мне тоже на работу?
– А если тебе тоже на работу, то есть варианты… Первый– с наслаждением выпить кофе на работе, второй – с наслаждением выпить кофе после работы.
– Значит не разбудите?
– Ларочка, деточка… Лишние полчаса утреннего сна заменяют три дня салона красоты. Это я тИбе говорю как мать твоя.
Марина ГАРНИК