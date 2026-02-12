В Одессе даже разговор матери и дочери о раннем подъеме ради любимого превращается в философскую дискуссию с ароматом кофе и щепоткой сарказма.

Итак, стоит ли вставать в шесть утра, чтобы «Лёвочка увидел красивую», или все-таки лишние полчаса сна творят больше чудес, чем три дня в салоне красоты? Одесская мама, как всегда, расставляет приоритеты по-своему:

– Мама, вы можете меня завтра утром рано разбудить?

– Какого бенца?

– Я хочу привести себя в порядок, чтобы Лёвочка с утра меня увидел красивую.

– Чтобы привезти тебе себя в порядок нужно три дня не вылазить из салона красоты.

– Ну маааа-ма!

– Не мамкай.

– Я хотела для Лёвочки…

– Для Лёвочки с утра важнее сделать тебе кофе в постель и сказать тебе «Доброе утро, любимая». И пока он идёт в ванную мыться-бриться ты можешь! Заметь! Можешь, а не должна! Можешь проявить чудеса скорости по мгновенному допитию этого кофе и надев на себя лёгкий пеньюар… Пеньюар! А не домашний халат… выйти на кухню и сварить ему овсяную кашу с любовью. А если ты встанешь в 6 утра, невыспавшаяся, без кофе, без улыбки, то каша сварится… без любви.

– Но… Вы сами говорили, что кофе нужно пить медленно, с наслаждением.

– С наслаждением, это будет уже вторая чашка кофе, тогда, когда любимый убежит на работу.

– А если мне тоже на работу?

– А если тебе тоже на работу, то есть варианты… Первый– с наслаждением выпить кофе на работе, второй – с наслаждением выпить кофе после работы.

– Значит не разбудите?

– Ларочка, деточка… Лишние полчаса утреннего сна заменяют три дня салона красоты. Это я тИбе говорю как мать твоя.

Марина ГАРНИК