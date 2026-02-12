Ключевые моменты:

В субботу, 14 февраля, на пляже Малого Фонтана в Одессе пройдет попытка установить рекорд Украины «Самый массовый поцелуй на берегу моря».

Мероприятие состоится в рамках Фестиваля кофе, вина и шоколада; участвовать могут все желающие пары.

Участников и гостей будут угощать бессарабским вином, рекорд зафиксируют для Книги рекордов Украины.

Событие объединяет романтику, море и праздничную атмосферу Одессы; вход свободный, открыто для фото- и видеосъемки.

Романтическая акция состоится на пляже Малого Фонтана возле ресторана Santorini. Организаторы приглашают присоединиться все желающие пары, а также гостей города, которые хотят стать свидетелями необычного события.

Инициатива проходит в рамках Фестиваля кофе, вина и шоколада. Чтобы добавить мероприятию праздничного настроения, участников и зрителей будут угощать бессарабским вином. Сам факт рекорда планируют официально зафиксировать и подать на регистрацию в Книгу рекордов Украины.

Организаторы отмечают, что событие носит символический характер и призвано объединить море, любовь и Одессу – город, который традиционно называют одним из самых романтичных в стране.

Вход на мероприятие свободный. Начало – в 13:00. Событие открыто для фото- и видеосъемки.

Читайте также: В Одессе найдены альбомы дам XIX века: записи о любви как прообраз соцсетей.