Под Одессой застрелили бизнесмена – его формирование помогало ТЦК «паковать» мужчин

По данным областного управления полиции, тело мужчины с огнестрельными ранениями обнаружили на обочине дороги в пригороде Одессы.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства стрельбы и гибели мужчины и ищут убийцу. Открыто производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. (преднамеренное убийство).

Больше подробностей в полиции не сообщают, тогда как местные Телеграм-каналы пишут, что открытую «Теслу» с включенной аварийной сигнализацией, а рядом с ней – труп 50-летнего мужчины с простреленной головой и спиной нашли вечером 18 октября на Старолюстдорфской дороге, между Червоным Хутором и поселком Таирово.

А одесская журналистка Ирина Гриб рассказала, что убитый – бизнесмен Геннадий Бейбутян, владелец бизнеса по продаже и обслуживанию автомобилей, глава дачного кооператива «Лагуна».

«Тело с несколькими огнестрельными ранениями обнаружено возле его автомобиля на обочине. Следствие отрабатывает несколько версий, среди которых заказное убийство и возможный конфликт на дороге»,

– пишет она в своем Телеграм-канале.

По данным СМИ, Геннадий Бейбутян числится владельцем компаний «Автотех», «Автошлях Південь» и СК «Житлосервіс», а также главой кооператива «Лагуна» и общественного формирования «Подраздел Содействия Правоохранительным Органам» – это то самое формирование, которое патрулирует город совместно с полицией во время комендантского часа и совместно с ТЦК проводит рейды на улицах и «бусифицирует» мужчин.

Примечательно, что Бейбутян возглавил данное формирование после ряда скандалов.

«Согласно данным Центра публичных расследований, в феврале 2024 года представитель данного общественного формирования выбил окно в автомобиле одессита, который снимал блокпост на Люстдорфской дороге. Впоследствии в ТЦК и полиции заявили, что не имеют к этому отношения, а стороны в частном порядке выяснили отношения.

Кроме того, организация фигурировала в коррупционном расследовании о выдаче своих удостоверений за деньги. В конце сентября этого года, заместителя председателя формирования задержали за помощь военнообязанным в уклонении от мобилизации. Следствие считает, что за деньги он обещал оформить удостоверение работника общественного формирования, члены которого имеют бронь от мобилизации»,

– сообщает по этому поводу издание «Думская».

А три года назад, в сентябре 2021 года, Бейбутян фигурировал в скандале о незаконном захвате власти в кооперативе «Лагуна» и нападении на журналистов, которые приехали освещать эту тему.