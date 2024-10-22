Новости Одессы и Одесской области

Убийство одесского бизнесмена оказалось фейковым (видео)

Убийство одесского бизнесмена оказалось фейковым (видео)

Правоохранители инсценировали убийство 56-летнего одесского бизнесмена Геннадия Бейбутяна. В результате проведенной спецоперации был задержан организатор преступления.

Об этом сообщили в полиции Одесской области областной прокуратуре.

Одесские правоохранители спланировали и провели спецоперацию для документирования преступления и задержания заказчика убийства одесского бизнесмена, председателя одного из общественных формирований Геннадия Бейбутяна.

Напомним, «труп» мужчины с простреленной головой и спиной нашли вечером 18 октября на Старолюстдорфской дороге, между Червоным Хутором и поселком Таирово.

В полиции сообщили, что сделали фото и видео как доказательство «выполненного» заказа и отдали «исполнителю» преступления для передачи заказчику. Им оказался 43-летний житель Львовской  области.

Во время получения «отчета» организатора задержали.

За убийство одессита организатору должны были заплатить 80 тысяч долларов, из которых 70 тысяч долларов он пообещал исполнителю.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде безальтернативного пребывания под стражей.

В прокуратуре добавили, что проверяется причастность подозреваемого к организации посягательств на жизнь других украинских деятелей по заказу спецслужб рф, а также других преступлений.

По предварительным данным, в сентябре 2024 года подозреваемый прибыл в Одессу для выполнения другого задания спецслужб рф — организации ликвидации известного одесского общественного активиста за вознаграждение в 100 тыс долларов США.

 

 

 

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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