Об этом стало известно из постановления Южного городского суда Одесской области.

Ключевые моменты:

Мужчина называл российских оккупантов «освободителями» и оправдывал их агрессию.

Суд приговорил его к трем годам лишения свободы.

Детали

В июле 2024 года мужчина разговаривал с оператором мобильного телефона. Во время разговора он оправдывал российское вторжение в Украину и оскорблял украинцев.

Мужчина заявлял, что российские военные — это «освободители». Он не понимал, почему оператор присылает ему патриотические сообщения.

Полиция зарегистрировала случай, и суд рассмотрел дело. Мужчина сначала говорил, что не помнит этого разговора. Но потом признал, что получал патриотические сообщения и просил их прекратить.

Суд вынес приговор: три года тюрьмы. Также мужчина не сможет работать в органах власти два года. Кроме того, он должен заплатить 10 тысяч гривен на экспертизы.

