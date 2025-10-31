Об этом стало известно из постановления Южного городского суда Одесской области.
Ключевые моменты:
- Мужчина называл российских оккупантов «освободителями» и оправдывал их агрессию.
- Суд приговорил его к трем годам лишения свободы.
Детали
В июле 2024 года мужчина разговаривал с оператором мобильного телефона. Во время разговора он оправдывал российское вторжение в Украину и оскорблял украинцев.
Мужчина заявлял, что российские военные — это «освободители». Он не понимал, почему оператор присылает ему патриотические сообщения.
Полиция зарегистрировала случай, и суд рассмотрел дело. Мужчина сначала говорил, что не помнит этого разговора. Но потом признал, что получал патриотические сообщения и просил их прекратить.
Суд вынес приговор: три года тюрьмы. Также мужчина не сможет работать в органах власти два года. Кроме того, он должен заплатить 10 тысяч гривен на экспертизы.
