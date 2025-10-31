Сегодняшняя подборка мемов расскажет нам о сложных отношениях с реальностью, ревности, ночных мыслях и… сгущёнке. Готовы? Тогда начинаем!

Вопрос сегодня весьма актуальный, не находите?

А вы никогда не задумывались, откуда шрамы у этого персонажа?

Костюм на Хэллоуин? А, нет – это кое-что другое…

Когда «и в радости, и в горе» приобрело слишком буквальный смысл:

Когда тело хочет спать, а мозг внезапно становится сценаристом триллера:

Психотерапия 80 уровня: просто листай дальше…

Ну что – зарядились хоть немного хорошим настроением? Отлично! И пусть ни одно «привидение» будничных забот к вам сегодня не подберется, а пятница пройдет весело, ярко и с легким привкусом Хэллоуина.