Сегодняшняя подборка мемов расскажет нам о сложных отношениях с реальностью, ревности, ночных мыслях и… сгущёнке. Готовы? Тогда начинаем!
Вопрос сегодня весьма актуальный, не находите?
А вы никогда не задумывались, откуда шрамы у этого персонажа?
Костюм на Хэллоуин? А, нет – это кое-что другое…
Когда «и в радости, и в горе» приобрело слишком буквальный смысл:
Когда тело хочет спать, а мозг внезапно становится сценаристом триллера:
Психотерапия 80 уровня: просто листай дальше…
Ну что – зарядились хоть немного хорошим настроением? Отлично! И пусть ни одно «привидение» будничных забот к вам сегодня не подберется, а пятница пройдет весело, ярко и с легким привкусом Хэллоуина.