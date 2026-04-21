Ключевые моменты:

  • 25-й пограничный отряд ГПСУ награждён знаком «За мужество и отвагу».
  • Награда присвоена указом Президента Украины от 20 апреля 2026 года.
  • Отмечены мужество и героизм во время защиты суверенитета и территориальной целостности.

Награждение 25-го пограничного отряда ГПСУ

25-й пограничный отряд Государственной пограничной службы Украины отмечен почетным знаком «За мужество и отвагу». Соответствующий указ подписал Президент Украины Владимир Зеленский 20 апреля 2026 года.

Награда присвоена за проявленные мужество и героизм при защите государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Речь идет о признании действий подразделения во время выполнения боевых и специальных задач.

Справка ОЖ

25 пограничный отряд ГПСУ охраняет участок государственной границы с Республикой Молдова внутри Одесского, Белгород-Днестровского, Саратского, Болградского районов Одесской области.

Почетный знак «За мужество и отвагу» является коллективной наградой воинских частей. Им отмечают подразделения, которые проявили высокую стойкость и эффективность в боевых условиях и при защите государства. Награда присваивается Президентом Украины по представлению Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины или руководителя соответствующего военного формирования.

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
