Ключевые моменты:
Награждение 25-го пограничного отряда ГПСУ
25-й пограничный отряд Государственной пограничной службы Украины отмечен почетным знаком «За мужество и отвагу». Соответствующий указ подписал Президент Украины Владимир Зеленский 20 апреля 2026 года.
Награда присвоена за проявленные мужество и героизм при защите государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Речь идет о признании действий подразделения во время выполнения боевых и специальных задач.
Справка ОЖ
25 пограничный отряд ГПСУ охраняет участок государственной границы с Республикой Молдова внутри Одесского, Белгород-Днестровского, Саратского, Болградского районов Одесской области.
Почетный знак «За мужество и отвагу» является коллективной наградой воинских частей. Им отмечают подразделения, которые проявили высокую стойкость и эффективность в боевых условиях и при защите государства. Награда присваивается Президентом Украины по представлению Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины или руководителя соответствующего военного формирования.