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Пограничник из Одесской области получил почетную награду от президента

Пограничник из Одесской области получил почетную награду от президента

За мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач, пограничник из Измаила с позывным «Малый» награжден медалью «За воинскую службу Украине». Воин сдержал врага со своим подразделением, чтобы обеспечить эвакуацию раненых.

О награждении пограничника Указом Президента Украины, сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

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Владислав родился в городе Измаил Одесской области. В 2020 году завершил обучение в Измаильском техникуме экономики и права. В дальнейшем решил посвятить свою жизнь защите нашей Родины и вступить в ряды пограничников.

С 2022 года Владислав воюет на фронте, где получил позывной «Малый». Он вместе со своими собратьями из пограничной комендатуры быстрого реагирования принимал непосредственное участие в боевых действиях на Херсонщине и на востоке Украины.

"Малий"

В один из ожесточенных дней октября 2023 года «Малый» остался на позиции вблизи поселка Макеевка в Луганской области, чтобы прикрыть эвакуацию раненых пограничников. При этом он сам получил огнестрельное ранение левого бедра.

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