Прогноз погоды в Одессе на 6 октября
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.
Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 10-12°С, днем 15-17°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 6 октября
По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Ночью и днем возможен небольшой дождь.
Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 7-12°С, днем 13-18°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
