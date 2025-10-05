дождь в Одессе ранняя осень

Ключевые моменты:

  • В Одессе завтра облачно с прояснениями, днем небольшой дождь; ветер восточный 5-10 м/с; температура 15-17°С днем;
  • По Одесской области также облачно с прояснениями, ночью и днем возможен небольшой дождь; температура 13-18°С днем, ветер 5-10 м/с;
  • На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км; опасных метеоявлений не ожидается.

Прогноз погоды в Одессе на 6 октября

В Одессе завтра облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.

Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-12°С, днем 15-17°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 6 октября

По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Ночью и днем возможен небольшой дождь.

Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 7-12°С, днем 13-18°С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

