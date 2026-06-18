Ключевые моменты:

Депутат Одесского райсовета Павел Шандра официально задекларировал 719 тысяч USDT.

Больше всего любителей цифровых активов живет в Киеве (820 деклараций).

Среди них — работники Нацполиции, прокуратуры и военнослужащие.

Кто из одесских политиков задекларировал больше всего криптовалюты

Аналитики платформы Опендатабот отследили изменения в Едином государственном реестре деклараций Украины. Как оказалось, цифровые активы становятся неотъемлемой частью состояния украинского чиновничества. Однако настоящей сенсацией для Одесского региона стал рейтинг владельцев USDT (криптодоллара, привязанного к курсу обычного доллара США).

Депутат Одесского районного совета Павел Шандра вошел в тройку лидеров Украины, заняв почетное второе место. Состояние одессита в 719 тысяч криптодолларов (более 32,4 млн грн) делает его одним из богатейших «крипточиновников» Юга.

Впереди него оказалась лишь председатель Закарпатского апелляционного суда Анна Фазикош с более чем 1,019 млн USDT (почти 46 млн грн). Одесский избранник оставил позади даже директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Максима Киселева, который задекларировал 647 тыс. USDT (29,1 млн грн).

Где в Украине работают крупнейшие поклонники биткоинов и эфира

Если смотреть на общую картину по стране, то активнее всего виртуальные деньги декларируют представители Национальной полиции — на них приходится 548 деклараций (или 19,2% от всех случаев).

Вот как выглядит полный список ведомств, где больше всего уважают крипту:

Национальная полиция — 548 (19.2%)

Прокуратура — 358 (12.5%)

ВСУ — 240 (8.4%)

Судебная система — 223 (7.8%)

Городские советы — 198 (6.9%)

ГСЧС — 107 (3.7%)

БЭБ и ГБР — 107 (3.7%)

Что касается классических Биткоинов (BTC), то здесь первое место в Украине занял депутат Хмельницкого райсовета Александр Кизляр с портфелем в 100 BTC (278,8 млн грн на июнь 2026 года). Он же лидирует и по объемам Эфира (ETH) — у него 1000 монет на 74 млн грн.

Среди народных депутатов Верховной Рады крипту рискнули показать всего 16 человек (около 4%), а самый крупный кошелек оказался у главы экологического комитета Олега Бондаренко (80 BTC — 223 млн грн).

Географически лидером остается столица: в Киеве подали 820 криптодеклараций, в Киевской области — 277, Днепропетровской — 215, Харьковской — 200, а замыкает пятерку Львовская область со 174 декларациями.

Вы также можете узнать, на что одесские избранники тратят по 5 миллионов из депутатского фонда.