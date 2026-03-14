Ключевые моменты:

  • В 2025 году на депутатские фонды в бюджете Одессы предусмотрели 280 млн гривен — по 5 млн каждому из 56 депутатов.
  • Около 26 млн гривен депутаты направили на поддержку ВСУ.
  • Некоторые проекты из депфонда становятся поводом для самопиара депутатов в соцсетях.

Как работает депутатский фонд в Одессе

Депутатский фонд — это часть городского бюджета, которой могут распоряжаться депутаты. Эти деньги не предназначены для личных нужд: работа местных депутатов в Украине остается неоплачиваемой.

Средства могут направляться на помощь жителям округа — например, на ремонт домов, благоустройство дворов, закупку оборудования для коммунальных учреждений или материальную помощь горожанам. В Одессе порядок использования этих средств регулируется специальным положением.

Несмотря на войну и ограничения бюджетов громад, от депутатских фондов в Одессе не отказались. Более того, расходы на них увеличили. За год эта статья бюджета выросла примерно на 25%. В итоге в 2025 году на депутатские фонды предусмотрели 280 млн гривен, которые распределили между 56 депутатами — по 5 млн гривен каждому для реализации местных инициатив.

При этом пять депутатов — Александр Авдеев, Виктор Гиганов, Вячеслав Матвеев, Богдан Саутёнков и Андрей Семчук — лишились права пользоваться средствами из-за пропусков заседаний.

Читайте также: Амфитеатр, новые вольеры и кафе: каким может стать Одесский зоопарк после реконструкции

Часть средств направили на поддержку армии

Согласно данным городского совета, девять депутатов решили направить часть средств на поддержку Сил обороны Украины. Например:

  • Олег Брындак и Сергей Данилюк передали на нужды обороны весь свой депутатский фонд;
  • Жанна Мандриченко направила 4 млн гривен.

В общей сложности на поддержку армии депутаты выделили около 26 млн гривен.

Благоустройство, помощь и публикации в соцсетях

Исследование показало, что часть средств идет на помощь военным и больницам, но значительная доля тратится на благоустройство и социальную помощь жителям.

К примеру, Александр Авдеев направил средства на несколько проектов — в основном на обустройство придомовых территорий. Об этих работах он активно рассказывал на своей странице в Facebook, где жители благодарят его за дорожки, беседки и детские площадки. При этом в публикациях не всегда уточняется, что проекты финансировались именно из депутатского фонда.

Похожая ситуация и с публикациями Олега Звягина. По данным горсовета, он распределил 3,13 млн гривен, из которых почти 3 млн направил на оборудование для городской клинической больницы №10. Однако в соцсетях депутат чаще показывает ремонты, лифты и благоустройство территорий, не уточняя источник финансирования.

Некоторые депутаты все же прямо указывают, что проекты реализованы за деньги фонда. Например, Анастасия Большедворова рассказала об установке теплового насоса в многоквартирном доме, а Андрей Вагапов и Олег Этнарович — о новых системах уличного освещения.

В движении ЧЕСТНО отмечают, что иногда такие проекты становятся инструментом политического продвижения. По мнению аналитиков, депутатские фонды могут работать как административный ресурс, помогая действующим политикам укреплять поддержку избирателей перед будущими выборами.

Ещё по теме