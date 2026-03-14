Ключевые моменты:

В 2025 году на депутатские фонды в бюджете Одессы предусмотрели 280 млн гривен — по 5 млн каждому из 56 депутатов.

Около 26 млн гривен депутаты направили на поддержку ВСУ.

Некоторые проекты из депфонда становятся поводом для самопиара депутатов в соцсетях.

Как работает депутатский фонд в Одессе

Депутатский фонд — это часть городского бюджета, которой могут распоряжаться депутаты. Эти деньги не предназначены для личных нужд: работа местных депутатов в Украине остается неоплачиваемой.

Средства могут направляться на помощь жителям округа — например, на ремонт домов, благоустройство дворов, закупку оборудования для коммунальных учреждений или материальную помощь горожанам. В Одессе порядок использования этих средств регулируется специальным положением.

Несмотря на войну и ограничения бюджетов громад, от депутатских фондов в Одессе не отказались. Более того, расходы на них увеличили. За год эта статья бюджета выросла примерно на 25%. В итоге в 2025 году на депутатские фонды предусмотрели 280 млн гривен, которые распределили между 56 депутатами — по 5 млн гривен каждому для реализации местных инициатив.

При этом пять депутатов — Александр Авдеев, Виктор Гиганов, Вячеслав Матвеев, Богдан Саутёнков и Андрей Семчук — лишились права пользоваться средствами из-за пропусков заседаний.

Часть средств направили на поддержку армии

Согласно данным городского совета, девять депутатов решили направить часть средств на поддержку Сил обороны Украины. Например:

Олег Брындак и Сергей Данилюк передали на нужды обороны весь свой депутатский фонд;

Жанна Мандриченко направила 4 млн гривен.

В общей сложности на поддержку армии депутаты выделили около 26 млн гривен.

Благоустройство, помощь и публикации в соцсетях

Исследование показало, что часть средств идет на помощь военным и больницам, но значительная доля тратится на благоустройство и социальную помощь жителям.

К примеру, Александр Авдеев направил средства на несколько проектов — в основном на обустройство придомовых территорий. Об этих работах он активно рассказывал на своей странице в Facebook, где жители благодарят его за дорожки, беседки и детские площадки. При этом в публикациях не всегда уточняется, что проекты финансировались именно из депутатского фонда.

Похожая ситуация и с публикациями Олега Звягина. По данным горсовета, он распределил 3,13 млн гривен, из которых почти 3 млн направил на оборудование для городской клинической больницы №10. Однако в соцсетях депутат чаще показывает ремонты, лифты и благоустройство территорий, не уточняя источник финансирования.

Некоторые депутаты все же прямо указывают, что проекты реализованы за деньги фонда. Например, Анастасия Большедворова рассказала об установке теплового насоса в многоквартирном доме, а Андрей Вагапов и Олег Этнарович — о новых системах уличного освещения.

В движении ЧЕСТНО отмечают, что иногда такие проекты становятся инструментом политического продвижения. По мнению аналитиков, депутатские фонды могут работать как административный ресурс, помогая действующим политикам укреплять поддержку избирателей перед будущими выборами.