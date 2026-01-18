Ключевые моменты:

Суд Николаева обязал полицию начать расследование возможного завышения цен при реконструкции водопровода.

В центре внимания — подрядчик из Одессы и подозрения в переплатах за материалы.

Жалобу подала организация «Платформа Общественный контроль».

ООО «Одессаспеценерго» и контракты на водопровод: что известно

Суд обязал полицию Николаевской области начать расследование по факту возможного завышения цен на материалы во время реконструкции водопровода. Речь идет об объекте на улицах Садовая и Набережная, а претензии, по версии общественников, связаны с действиями руководства подрядной компании из Одессы.

Как сообщил Центр публичных расследований со ссылкой на постановление Центрального районного суда Николаева, судья удовлетворил жалобу общественной организации «Платформа Общественный контроль».

В постановлении указано, что представитель организации подал заявление 30 октября 2025 года. В нем говорилось, что во время реконструкции водопровода должностные лица общества «Одессаспеценерго» якобы завысили стоимость материалов, из-за чего мог пострадать городской бюджет.

По данным суда, полиция не внесла информацию в реестр, поэтому общественная организация обратилась с жалобой. Суд признал бездействие правоохранителей неправомерным и обязал их зарегистрировать заявление в ЕРДР.

Расследование должно проходить в рамках статьи 191 Уголовного кодекса Украины — возможное завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением. По закону сведения должны быть внесены в ЕРДР в течение 24 часов после подачи заявления. Также отмечается, что это решение суда не подлежит обжалованию.

В материале также напоминают, что Николаевская область сейчас активно проводит инфраструктурные работы — в частности, для восстановления водоснабжения и укрепления обороны. При этом часть подрядов заключают без открытых конкурсов, а среди исполнителей встречаются компании, которые уже фигурировали в расследованиях о возможных хищениях. Всего в регионе заключили 1 696 договоров на сумму 8,5 млрд гривен. Ключевые проекты — водозабор с Южного Буга и строительство нового водопровода для Николаева.

Почему дело дошло до суда?

Изначально полиция не спешила расследовать это дело. Общественникам пришлось доказывать свою правоту в суде.

Отдельно упоминается, что в декабре 2024 года департамент Николаевской ОГА подписал договор на реконструкцию водопровода на сумму 33 млн гривен, и на тендер тогда поступило только одно предложение — от «Одессаспеценерго».

Также ранее, в октябре 2024 года, общественная организация уже подавала заявление о возможном завышении цен по другому объекту, но тогда правоохранители сочли приведенные факты недостаточными для открытия дела.

Кроме этого, в декабре 2024 года Хозяйственный суд Николаевской области признал недействительными еще три договора между ОГА и той же компанией на сумму более 128 млн гривен, указав на несоответствие документов требованиям тендера.

В итоге Центральный районный суд Николаева признал бездействие полиции незаконным и обязал следователей в течение 24 часов начать официальное расследование по «тяжелой» 191-й статье — присвоение имущества через злоупотребление служебным положением.