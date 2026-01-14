Ключевые моменты:

Олега Кипера обвиняют в злоупотреблении властью.

Райсуд рассмотрел жалобу на бездействие следователя СБУ.

Заявитель утверждает, что данные не внесли в ЕРДР.

СБУ обязали зарегистрировать сведения в ЕРДР.

СБУ обязали открыть производство по заявлению о «схемах» Кипера

Пересыпский районный суд Одессы вынес постановление, которым обязал Службу безопасности Украины в Одесской области внести сведения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по заявлению о возможных правонарушениях.

Как следует из документа, судья рассмотрел жалобу заявителя на бездействие следователя СБУ. По словам заявителя, следователь не внес информацию о возможном уголовном правонарушении в ЕРДР, хотя, как отмечается, это является прямым требованием Уголовно-процессуального кодекса.

Суд обязал руководителя следственного подразделения управления СБУ в Одесской области зарегистрировать сведения по письменному заявлению от 11 декабря 2025 года. В самом заявлении, по версии заявителя, речь идет о возможном формировании организованной преступной группы и предполагаемом участии в этом главы Одесской ОВА Олега Кипера.

В обращении также утверждается, что возможная схема могла быть связана, в частности, с:

выводом имущества из-под специальных санкционных режимов (в контексте имущества, которое заявитель связывает с российскими олигархами и связанными лицами);

возможными нарушениями при расходовании средств местного бюджета Одессы, включая завышение стоимости публичных закупок и манипуляции тендерными условиями;

привлечением аффилированных компаний и ФЛП к заключению договоров с местными органами власти для получения неправомерной выгоды и созданием неконкурентных условий для других участников.

Постановление суда касается именно внесения сведений в ЕРДР и запуска процедуры досудебного расследования в установленном порядке.

Ранее НАБУ и САП сообщили о завершении расследования по делу главы Одесского областного совета Григория Диденко и его супруги, народной депутатки Юлии Диденко.

