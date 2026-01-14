Ключевые моменты:
- Олега Кипера обвиняют в злоупотреблении властью.
- Райсуд рассмотрел жалобу на бездействие следователя СБУ.
- Заявитель утверждает, что данные не внесли в ЕРДР.
- СБУ обязали зарегистрировать сведения в ЕРДР.
СБУ обязали открыть производство по заявлению о «схемах» Кипера
Пересыпский районный суд Одессы вынес постановление, которым обязал Службу безопасности Украины в Одесской области внести сведения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по заявлению о возможных правонарушениях.
Как следует из документа, судья рассмотрел жалобу заявителя на бездействие следователя СБУ. По словам заявителя, следователь не внес информацию о возможном уголовном правонарушении в ЕРДР, хотя, как отмечается, это является прямым требованием Уголовно-процессуального кодекса.
Суд обязал руководителя следственного подразделения управления СБУ в Одесской области зарегистрировать сведения по письменному заявлению от 11 декабря 2025 года. В самом заявлении, по версии заявителя, речь идет о возможном формировании организованной преступной группы и предполагаемом участии в этом главы Одесской ОВА Олега Кипера.
В обращении также утверждается, что возможная схема могла быть связана, в частности, с:
- выводом имущества из-под специальных санкционных режимов (в контексте имущества, которое заявитель связывает с российскими олигархами и связанными лицами);
- возможными нарушениями при расходовании средств местного бюджета Одессы, включая завышение стоимости публичных закупок и манипуляции тендерными условиями;
- привлечением аффилированных компаний и ФЛП к заключению договоров с местными органами власти для получения неправомерной выгоды и созданием неконкурентных условий для других участников.
Постановление суда касается именно внесения сведений в ЕРДР и запуска процедуры досудебного расследования в установленном порядке.
Ранее НАБУ и САП сообщили о завершении расследования по делу главы Одесского областного совета Григория Диденко и его супруги, народной депутатки Юлии Диденко.
