Ключевые моменты:

Полноценный двухнедельный отдых в Одессе летом 2026 года в формате «кафе и пляжные клубы» стоит около 64 000 гривен на одного человека.

Наибольшими статьями расходов остаются аренда жилья у моря в районе Аркадии и двухразовое питание в ресторанах и барах .

На развлечения и поездки на такси за 14 дней суммарно понадобится около 8400 гривен.

Сколько стоит отдых в Одессе 2026: бюджет на 2 недели

Украинка Кристина Руденко отправилась на главный морской курорт страны и подробно рассказала в своем Instagram, во сколько сейчас обходится полноценный двухнедельный отдых «all inclusive» по-украински на одного человека.

В чек-лист расходов вошло:

Жилье с видом на море (26 600 грн): Традиционно самая весомая статья расходов. Девушка арендовала квартиру на 14 дней в ЖК «Восьмая Жемчужина» (в 6 минутах от Аркадии) с обязательным условием — наличие балкона и панорамы побережья.

Кафе, рестораны и пляжные бары (24 970 грн): В течение двух недель Кристина питалась исключительно в заведениях (стабильно дважды в день), отдельно оплачивая прохладительные напитки на пляже и алкоголь в барах.

Супермаркеты (4 000 грн): Сюда вошли сопутствующие покупки в магазинах — чай, кофе, снеки, печенье и легкий алкоголь в номер.

Пляжные клубы и развлечения (4 650 грн): За время отпуска Кристина трижды посетила Ibiza Beach Club, а также провела по одному дню в NEMO Beach Club, Red Line и аквапарке Hawaii.

Транспорт (3 750 грн): Для передвижения по городу использовалось исключительно такси. По словам блогера, одесские тарифы оказались заметно дешевле киевских.

Цена вопроса: во сколько обойдется дорога до курорта?

Общий бюджет в 63 970 гривен покрывает только расходы внутри города. К этой сумме туристам необходимо добавить стоимость билетов в Одессу и обратно.

Например, для путешественников из столицы актуальны такие цены на скоростной поезд «Интерсити+» сообщением Киев — Одесса:

Второй класс: 527 гривен в одну сторону.

Первый класс: от 1 264 до 1 667 гривен (в зависимости от конкретного рейса и времени выезда).

Таким образом, премиальный соло-отпуск в Одессе с проживанием у самого моря и ежедневными развлечениями в Аркадии обойдется путешественнику примерно в 65-67 тысяч гривен.

Напомним, что Одесса не перестает шокировать ценами на отдых. По сравнению с прошлым годом, бюджет отпуска вырос на 25–40% из-за дефицита безопасных мест для отдыха в Украине. Пакетный тур в Турцию (5 звезд) обойдется в 60–90 тысяч гривен, тогда как аналогичный уровень в Одессе стоит от 80 до 150 тысяч.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, сколько семья из Харькова потратила на пятидневный отдых в Одессе.