Ключевые моменты:

Несмотря на запрет и минную опасность, тысячи отдыхают на закрытых пляжах Одесщины.

Больше всего туристов фиксируют в Грибовке, Санжийце, Затоке и Каролино-Бугаге.

Несколько дней назад в Грибовке 31-летний мужчина погиб, взорвавшись на морской мине.

После трагедии отдыхающие снова массово вернулись на опасное побережье.

В ГСЧС отмечают, что морские мины могут взорваться в любой момент и в любом месте.

В Затоке люди игнорируют упреждающие знаки и заходят в воду даже с детьми.

Местные власти устанавливают заборы и информационные таблички, однако их регулярно повреждают и срывают.

Спасатели и полицейские постоянно проводят рейды и призывают граждан не рисковать жизнью.

Мины, «шахеды» и полные пляжи

Несмотря на официальный запрет на купание, опасность морских мин и постоянные российские обстрелы, на закрытых пляжах Одесской области и дальше отдыхают тысячи людей.

Добавим, что больше всего туристов фиксируют в Грибовке, Санжийце, Затоке и Каролино-Бугаге. Однако эти участки побережья остаются потенциально опасными из-за дрейфующих взрывоопасных предметов, отсутствия спасательной инфраструктуры и угрозы воздушных атак.

Стоит отметить, что всего несколько дней назад на закрытом пляже в Грибовке произошла смертельная трагедия. 31-летний житель Киева вошел в воду, где взорвался на морской мине. Взрыв произошел почти сразу после того, как мужчина нырнул. На следующий день море вынесло его тело на берег.

Правда, этот трагический случай не остановил туристов: побережье снова заполнили загоравшие, купавшиеся люди, а между ними по-прежнему ходили продавцы пахлавы, домашних чипсов, рыбы и других курортных вкусностей.

Спасатели еще раз предупреждают, что дрейфующие мины в акватории Черного моря представляют смертельную угрозу. По словам пресс-секретаря Главного управления ГСЧС в Одесской области Марины Авериной, такие боеприпасы могут сдетонировать в любой момент и в любом месте.

Какая ситуация в Затоке

Однако не лучше ситуация и в Затоке. Вдоль побережья установлено множество предупреждений о минной опасности, однако люди продолжают игнорировать запрет и заходят в воду, нередко вместе с детьми.

Глава Каролино-Бугазской громады Андрей Опанасенко сообщил, что для ограничения доступа к опасным пляжам установили бетонные блоки, колючую проволоку и тысячи информационных табличек. Однако люди повреждают изгороди и срывают предупредительные знаки. Поэтому местным властям приходится практически еженедельно восстанавливать защитные элементы.

Кроме того, работники ГСЧС вместе с полицейскими проводят профилактические рейды и призывают людей покинуть опасные пляжи.

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