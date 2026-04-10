Любимый фонтан Одессы ждет гостей

Сегодня, 10 апреля 2026 года, работники муниципалитета запустили после зимы самый любимый фонтан жителей Одессы и гостей города – фонтан на Театральной площади.

Хотим добавить, что это уже пятый фонтан, запущенный в этом сезоне. По данным Одесского городского совета, к запуску этой весной готовятся в общей сложности 16 из 28 фонтанов.

В целом, с начала апреля были запущены фонтаны, расположенные в центральной части города:

фонтан в Городском саду; Фонтан-памятник погибшим сотрудникам правоохранительных органов;

декоративный фонтан на площади Пале-Рояль;

фонтан на Соборной площади.

Процесс демонтажа фонтанов после зимнего периода в основном состоит из ремонта чаш фонтанов, комплексной установки насосного оборудования и проведения пусконаладочных работ.

