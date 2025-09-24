Ключевые моменты:

24 сентября 2025 года одесские депутаты приняли изменения в бюджет, выделив 57 миллионов гривен на программу «Безопасный город»;

За последние три с половиной года общая помощь военным составила 3,1 миллиарда гривен;

50,5 миллионов гривен получит департамент муниципальной безопасности, а еще 6,5 миллионов – из депутатского фонда.

Такое решение было принято на очередной сессии Одесского городского совета, сообщили в мэрии города.

По словам Василия Еремии, депутата горсовета и члена постоянной комиссии по планированию, бюджету и финансам, за последние три с половиной года общий объем помощи военным из бюджета Одессы уже составил 3,1 миллиарда гривен.

«Это программа «Безопасный город» и программа поддержки подразделений территориальной обороны и добровольческих формирований города Одессы. Если «Безопасный город», то почти 2,5 млрд гривен. Программе поддержки подразделений теробороны – 575 млн гривен. Это приобрели и передали военным оборудование», – добавил глава комиссии по планированию, бюджету и финансам Алексей Потапский.

Согласно принятому решению, департамент муниципальной безопасности получит 50,5 млн гривен, еще 6,5 миллионов направят из депутатского фонда.

