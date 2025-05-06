Об этом сообщает Минобороны.

Какие выплаты можно получить?

Ежемесячное денежное обеспечение, которое военнослужащий получал до дня гибели;

Дополнительное вознаграждение;

Неиспользованную помощь на оздоровление;

Единовременную материальную помощь для решения бытовых вопросов;

Компенсацию за неиспользованный отпуск;

Возмещение расходов на похороны, ритуальные услуги, надгробие.

Кто имеет право на выплаты?

Муж или жена;

Совершеннолетние дети, которые проживали вместе с военным, или законные представители несовершеннолетних;

Родители.

Если есть несколько родственников с одинаковым правом на помощь (например, оба родителя или несколько детей), сумма делится поровну между ними. Если же таких близких нет, деньги могут получить другие родственники или наследники.

Подать документы можно через воинскую часть, военкомат (ТЦК) или с помощью юриста.

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