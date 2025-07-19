Ключевые моменты:
- 63-летний Константин Оборин (позывной «Камикадзе») погиб 18 июля во время выполнения боевого задания на фронте;
- Он был президентом аэроклуба «Одесса», главой Федерации парашютного спорта и Союза ветеранов Афганистана в Одессе.
- С 2014 года активно помогал армии, освобождал пленных и после 2022 года добровольно вступил в ряды ВСУ.
Скорбную весть сообщила сегодня в соцсетях его дочь Полина Оборина.
«Да, это правда. К сожалению, Камикадзе Константина Оборина, нашего папы, дедушки, любимого мужа, легендарного воина, живой легенды… больше нет. Это случилось вчера на задании. И да, к сожалению, наш супергерой не бессмертен, как бы мне ни хотелось проснуться сегодня и подумать, что это страшный сон», – написала она на своей странице в Facebook.
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Полина Оборина также добавила, что ее отец был надежной опорой, не только для его большой семьи, но и для друзья и собратьев.
«Я знаю, у папы много друзей во всех уголках мира, и вы бы хотели очень с ним попрощаться. Мы не знаем всех ваших контактов, поэтому прошу связаться со мной», – добавила она.
Сейчас родные погибшего Героя выясняют все логистические вопросы и занимаются организацией похорон.
Дата прощания с Констатином Обориным пока неизвестна.
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Кто такой Константин Оборин
Константин Оборин возглавлял Союз ветеранов Афганистана Одессы и авиаклуб «Одесса» в Гидропорту.
«Константин прошел сквозь афганский ад, но не озлобился – наоборот, посвятил себя служению и поддержке других.
В 2014 году, рискуя собственной жизнью, Константин вывез из плена 29 украинских военных. Константин был не просто военным – он был другом, наставником, волонтером, примером», – рассказал мэр Одессы Геннадий Труханов.
В 2022 году, поднявшись в небо над Одессой, Константин Оборин выполнил последнюю волю своего ученика – Героя Украины Владислава Бувалкина – развеять его прах над родным городом. В этом же году мэр наградил полковника Оборина орденом Григория Маразли III степени.
После полномасштабного вторжения рф стал на защиту Украины, добровольно вступив в ряды ВСУ.