Ключевые моменты:

Родные военного летчика из Одессы Константина Оборина создали петицию о присвоении ему звания Героя Украины (посмертно);

Константин Оборин погиб 18 июля 2025 года во время боевого задания;

Он участвовал в Афганской войне и российско-украинской войне, был активным защитником Украины. Организовал добровольческую бригаду и защищал небо над Одессой и югом страны;

Петиция уже набрала более 5900 подписей, до необходимых для рассмотрения президентом 25 тысяч осталось 90 дней.

Петиция, автором которой указана Ева Константиновна Оборина, была обнародована на днях в разделе электронных петиций на сайте главы государства.

«Обращаемся к Президенту Украины с просьбой присвоить звание Героя Украины (посмертно) полковнику Константину Викторовичу Оборину (позывной «Камикадзе») – выдающемуся украинцу, военному, многодетному отцу, наставнику, патриоту, легенде и настоящему герою», – сказано в тексте документа.

Автор петиции напоминает, что в течение жизни Константин Оборин внес чрезвычайный вклад в безопасность, развитие и славу Украины, и его жизненный путь – пример несокрушимой силы духа, преданности Родине и жертвенности.

В частности, в петиции перечисляются такие его заслуги:

ветеран Афганистана;

участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в 1988 году;

летчик с почти 5000 прыжков с парашютом, директор авиаклуба «Одесса»;

установил шесть национальных рекордов по парашютному спорту;

участник Первой украинской полярной парашютно-десантной экспедиции «Украина – Северный полюс – 2000», где впервые установил флаг Одессы на Северный полюс;

командир эскадрильи, волонтер, ветеран и глава областного Союза ветеранов;

совершил первый за сто лет полет на легендарном аэроплане «Farman-IV», собранном по его инициативе по чертежам 1910 года. «Этот летательный аппарат – точная копия, на котором совершил свой исторический полет Михаил Ефимов именно в Одессе»;

в 2014 году лично спас из плена 29 украинских военных, организовав и успешно проведя сложную операцию по их освобождению;

с первых дней полномасштабного вторжения помогал отражать врага в небе не на службе;

организовал формирование 126 отдельной бригады ТРО и добровольно вступил в ряды ВСУ;

в 2022-м выполнил последнюю волю своего ученика – Героя Украины Владислава Бувалкина – поднявшись в небо, развеял его прах над родной Одессой;

защищал небо над Одесщиной и сбивал вражеские «шахеды»;

был командиром бригады разведки, руководил и выполнял сложные операции по освобождению Николаевской области и Херсона, был одним из первых, кто зашел в Херсон;

при жизни был награжден государственной наградой Украины – Орденом Богдана Хмельницкого III степени, а также почетным знаком Одесского городского головы – Орденом имени Григория Маразли III степени.

«18 июля 2025 года Константин Викторович погиб во время выполнения боевого задания, защищая Украину.

Его вклад в развитие военного дела, воздушного спорта, истории Украины и обороны государства неоценим. Он вдохновил поколение своим примером, был для многих учителем, спасителем и героем еще при жизни. После того, как ему исполнилось 60 лет в 2022 году, он регулярно отправлялся в Киев за разрешением на продолжение защищать нашу страну.

Оборин Константин Викторович – это символ мужества, достоинства и непокоренности. Его фигура заслуживает наивысшее государственное отличие – звание Героя Украины (посмертно), чтобы увековечить его имя как человека, который жил и погиб, исполнив свой долг за Украину, ее свободу и независимость, оставшись верным присяге до последнего вздоха. Его жизненный путь, боевые заслуги, человеческое достоинство и самопожертвование – пример истинного героизма и безусловной преданности Украине», – говорится в петиции.

Президента Украины Владимира Зеленского просят рассмотреть это обращение и почтить память выдающегося украинца.

Напомним, чтобы данную петицию рассмотрел президент, она должна набрать не менее 25 тысяч голосов до 1 сентября 2025 года.

«Это не просто статус. Это правда, которую должна услышать страна. Если вы знали его – вспомните. Если не знали – поверьте. Такие, как он, рождаются раз в столетие. Пожалуйста, подпишите петицию... И, если можете – поделитесь. Пусть его имя останется не только в наших сердцах, но и в истории», – призывает одна из дочерей Героя Алена Оборина.

В момент написания этой новости петицию подписали 6019 человек. До конца сбора подписей остается 90 дней.

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