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Аграрии Одесской области передали авто для противовоздушной обороны (фото)

Аграрии Одесской области передали авто для противовоздушной обороны (фото)

Сегодня, 14 декабря, руководители фермерских хозяйств Окнянского общества Подольского района Одесской области передали автомобиль пикап для мобильной огневой группы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает пресс-служба областной военной администрации.

«Аграрии Одесской области показывают достойный пример единения для общей победы над российским агрессором. Зная, что украинские военные на фронте очень нуждаются в транспорте, агропроизводители Подольского района в очередной раз передают автомобиль Вооруженным силам Украины», – отметил по этому поводу глава ОВА Максим Марченко.

По его словам, автомобиль пикап – машина, подходящая военнослужащим, ведь пикапы в первую очередь необходимы сейчас в армии. И именно такую машину и подобрали аграрии из-за ее проходимости и габаритов.

Авто для ВСУ2

Авто для ВСУ3

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Фото пресс-службы Одесской ОВА

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Редакция ПРОФИЛЬ

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