Аграрии Одесской области передали авто для противовоздушной обороны (фото)

Об этом сообщает пресс-служба областной военной администрации.

«Аграрии Одесской области показывают достойный пример единения для общей победы над российским агрессором. Зная, что украинские военные на фронте очень нуждаются в транспорте, агропроизводители Подольского района в очередной раз передают автомобиль Вооруженным силам Украины», – отметил по этому поводу глава ОВА Максим Марченко.

По его словам, автомобиль пикап – машина, подходящая военнослужащим, ведь пикапы в первую очередь необходимы сейчас в армии. И именно такую машину и подобрали аграрии из-за ее проходимости и габаритов.

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Фото пресс-службы Одесской ОВА