Ключевые моменты:
- В Одесской области зафиксировано быстрое распространение ядовитого растения – дурнишника обыкновенного.
- Растение внесено в «черный список» инвазивных видов Украины, поскольку вытесняет местную флору и истощает почву.
- Экологи Нижнеднестровского нацпарка предупреждают о необходимости сдержать распространение дурнишника и защитить природное разнообразие региона.
Как рассказали в Нижнеднестровском национальном природном парке, дурнишник – однолетнее травянистое ядовитое растение.
«На первый взгляд – обычное растение. Но оно растет молниеносно, высасывает из почвы воду, затеняет все вокруг и буквально вытесняет местные виды. Из-за этого внесено в «Черный список» инвазивных растений Украины», – отмечают специалисты.
В то же время этому растению нашли применение в медицине, поскольку оно обладает антисептическим, фунгицидным, противовоспалительным действием, а также является слабым обезболивающим, потогонным и жаропонижающим средством.
В нацпарке отмечают, что перед природоохранниками стоит задача предотвратить распространение этого особо опасного инвазивного растения, сдержать его распространение и защитить природное фиторазнообразие края.
Фото с Facebook-страницы Нижнеднестровского нацпарка