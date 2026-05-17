Что не устраивает в проекте нового Гражданского кодекса

Более сотни одесситов уже вторую неделю подряд собираются на Биржевой площади, где у здания Одесского городского совета проводят акцию протеста против принятия нового Гражданского кодекса.

Стоит отметить, что митингующие держали картонные плакаты с критическими лозунгами относительно положений проекта кодекса. К слову, в этот раз на площади также появилась небольшая группа представителей общественных организаций, выступающих за традиционные ценности. Одни митингующие выражали обеспокоенность по поводу использования термина «доброобычность», который, по их словам, недостаточно объяснен в законопроекте. Другие же поклонники «традиционных ценностей» держали плакаты: «Традиционная семья — Здоровая Украина» и «Одесса — не Содом».

Добавим, что сам проект нового Гражданского кодекса объединил разных критиков: среди них активисты, защищающие права женщин, представители квир-сообщества, а также юристы, не принадлежащие к этим группам, но обращающие внимание на возможные риски для регулирования частной собственности.

Правда, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что документ не содержит норм, сужающих права ЛГБТ-сообщества, а только сохраняет действующее правовое регулирование без дополнительных ограничений. По словам Стефанчука, проект не сужает никакие права и фиксирует действующий статус-кво. Также он пояснил, что термин «доброобычность» является украинским эквивалентом европейского понятия boni mores. К слову, Boni mores — это древний правовой и философский принцип, обозначающий поведение, соответствующее общепризнанным нормам морали, этики, чести и справедливости.

Напомним, что 10 мая более сотни одесситов уже выходило на Биржевую площадь с аналогичной акцией против принятия нового Гражданского кодекса у здания городского совета.

Источник: Интент