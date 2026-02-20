Ключевые моменты:

Общая статистика по Украине 2025: 10 браков на 7 разводов.

Одесская область у топ-5 браков.

Сокращение браков: Донетчина, Черкасская, Ровенская.

10 браков на 7 разводов

По информации Министерства юстиции и Государственной службы статистики, в 2025 году в Украине было зарегистрировано 165 587 браков и 124 785 разводов. Соответственно количество новых семей выросло на 10% по сравнению с предыдущим годом, в то время как разводов стало на 12% меньше.

Добавим, что на 10 браков приходится 7 разводов и эта статистика улучшилась по сравнению с 2024 годом. Ведь тогда показатели были почти равны. А вот в 2021 году зафиксировали 10 браков на 6 разводов.

Следует отметить, что браки выросли только в трех регионах: Киеве, Днепропетровской и Львовской областях. Добавим, что каждый четвертый брак (37 898) был заключен в столице — это в 1,8 раза больше, чем в 2024-м, и в 1,5 раза превышает довоенный уровень. Второе место заняла Днепропетровщина (19 151 брак, +33%), третье – Львовщина (13 325 браков, +33%).

Что касается Одесской области, то наш регион вошел в пятерку по числу зарегистрированных браков. В 2025 году в Одесской области в ЗАГС пошло 8892 пары.

В целом значительное сокращение браков зафиксировано на фронтовой Донбассе (-40%), Черкасской (-15%) и Ровенской (-14%).

Согласно статистике, каждый пятый развод (26 282) произошел через органы ДРАЦС. К слову, это на 23% меньше, чем в прошлом. В то же время судебные разводы составили 98 503 случая и соответственно снизились на 9%.

Напомним, эпатажный украинский певец из Одессы Melovin снова холостой. 14 февраля, в День влюбленных, артист сообщил о разрыве отношений со своим партнером, парамедиком Петром Злотеем, с которым обрушился на Майдане в ноябре 2025 года.