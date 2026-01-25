Ключевые моменты:

В Украине распространяется фейк о выплатах более 6000 грн на человека.

Программа «Теплая зима» не подтверждена ни государством, ни международными организациями.

Мошенники выманивают личные и банковские данные украинцев.

Фейковая помощь «Теплая зима»: что известно

Центр противодействия дезинформации сообщил о новой мошеннической схеме. В Telegram и других мессенджерах украинцам рассылают сообщения о якобы денежной поддержке от международных организаций в рамках программы «Теплая зима».

В этих сообщениях говорится, что каждый член семьи может получить более 6000 гривен после заполнения онлайн-заявки. Однако официально такой программы не существует.

Как работает мошенническая схема с выплатами

После перехода по ссылке пользователей просят ввести конфиденциальные данные, в том числе:

личную информацию;

данные банковских карт;

одноразовые коды подтверждения.

Получив эти сведения, злоумышленники получают доступ к банковским счетам и могут полностью опустошить их.

Специалисты по информационной безопасности подчеркивают: ни одна международная организация не объявляла о подобных выплатах. Вся информация, которая распространяется через неофициальные страницы, чаты или анонимные рассылки, является фейковой.

Чтобы защитить себя, украинцам советуют:

не переходить по подозрительным ссылкам;

не вводить личные и банковские данные на сторонних сайтах;

проверять информацию о выплатах только через официальные источники.

Напомним, с 2026 года помощь при рождении ребенка увеличилась до 50 тысяч грн, а беременные женщины получат 7 000 грн. А для родителей, которые возвращаются на работу, действуют новые программы поддержки: «єЯсла», «єСадок» и «Пакунок школяра».