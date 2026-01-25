Ключевые моменты:
- В Украине распространяется фейк о выплатах более 6000 грн на человека.
- Программа «Теплая зима» не подтверждена ни государством, ни международными организациями.
- Мошенники выманивают личные и банковские данные украинцев.
Фейковая помощь «Теплая зима»: что известно
Центр противодействия дезинформации сообщил о новой мошеннической схеме. В Telegram и других мессенджерах украинцам рассылают сообщения о якобы денежной поддержке от международных организаций в рамках программы «Теплая зима».
В этих сообщениях говорится, что каждый член семьи может получить более 6000 гривен после заполнения онлайн-заявки. Однако официально такой программы не существует.
Как работает мошенническая схема с выплатами
После перехода по ссылке пользователей просят ввести конфиденциальные данные, в том числе:
- личную информацию;
- данные банковских карт;
- одноразовые коды подтверждения.
Получив эти сведения, злоумышленники получают доступ к банковским счетам и могут полностью опустошить их.
Специалисты по информационной безопасности подчеркивают: ни одна международная организация не объявляла о подобных выплатах. Вся информация, которая распространяется через неофициальные страницы, чаты или анонимные рассылки, является фейковой.
Чтобы защитить себя, украинцам советуют:
- не переходить по подозрительным ссылкам;
- не вводить личные и банковские данные на сторонних сайтах;
- проверять информацию о выплатах только через официальные источники.
Напомним, с 2026 года помощь при рождении ребенка увеличилась до 50 тысяч грн, а беременные женщины получат 7 000 грн. А для родителей, которые возвращаются на работу, действуют новые программы поддержки: «єЯсла», «єСадок» и «Пакунок школяра».