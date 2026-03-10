Ключевые моменты:

Злоумышленники наладили канал поставки поддельных 100-долларовых купюр из Турции.

Фальшивые деньги продавали всего за 30% от их номинальной стоимости.

Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Одесской области ликвидировали канал сбыта фальшивых долларов

Правоохранители разоблачили группу лиц, которая занималась продажей фальшивых американских долларов на территории Одесской области. Операцию провели сотрудники управления стратегических расследований совместно с детективами Бюро экономической безопасности.

Следствие установило, что к схеме причастны несколько человек, среди которых граждане Туркменистана и Азербайджана. Они организовали поставку фальшивых 100-долларовых банкнот, которые доставляли из Турции. Злоумышленники реализовывали фальшивые купюры всего за 30% от их номинала, что позволяло быстро находить покупателей.

Задержание и мера пресечения

Подозреваемых задержали во время продажи 10 тысяч долларов. Экспертиза показала, что банкноты были высококачественными подделками, которые визуально почти невозможно отличить от настоящих. Однако специалисты выявили подделку защитных элементов и использование соответствующей технологии печати.

Фигурантам сообщили о подозрении по части 2 статьи 199 Уголовного кодекса Украины — изготовление и сбыт поддельных денег. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Для одного из фигурантов он составляет 1,7 млн грн, для другого — 2,6 млн грн. Досудебное расследование продолжается.

