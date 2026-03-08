Ключевые моменты:

Одесская область заняла пятое место в Украине по количеству новых компаний с женщинами-директорами – 851 бизнес в 2025 году.

В целом по стране женщины возглавили 12 757 новых компаний – это 34% всех новосозданных предприятий.

В Одесской области женщины руководят 35,6% новых компаний, тогда как самый высокий показатель – в Николаевской области (42%).

Чаще всего женщины становятся директорами в оптовой торговле, недвижимости и IT, а самый быстрый рост их числа зафиксирован в технологических и производственных отраслях.

В целом по стране за год женщины возглавили 12 757 новосозданных компаний – это около 34% от общего количества новых предприятий. Такие данные приводит сервис «Опендатабот» со ссылкой на Единый государственный реестр.

Согласно приведенным данным, в Одесской области за прошлый год появилось 851 новое предприятие под руководством женщин. Впереди нас в этом рейтинге только Киев, Днепропетровская, Львовская и Киевская области. Если говорить о пропорциях, то в нашем регионе 35,6% всех новосозданных компаний возглавляются женщинами-директорами.

Если смотреть на долю женщин среди руководителей новых компаний, лидирует Николаевская область – там показатель достигает 42%. Высокие результаты также демонстрируют Черниговская (38%), Запорожская (37%), Кировоградская (37%) и Закарпатская (36%) области.

Где именно руководят женщины?

В целом по Украине «женское» лидерство чаще всего встречается в оптовой торговле (свыше 5 тысяч новых бизнесов), а также в сфере недвижимости, IT, общественном секторе и строительстве.

Интересно, что в 2025 году произошел настоящий прорыв в отраслях, которые раньше считались «мужскими». Например, количество женщин-директоров в производстве компьютеров выросло на 76%, а в сфере IT – на 72%.

Рекорды и антирекорды

Самым «женским» бизнесом в Украине остаются турагентства – там доля руководителей-женщин достигла 61%. Также женщины активно управляют в сферах искусства, сегменте HoReCa (отели и рестораны) и даже в госуправлении и обороне. А вот наиболее консервативными остаются охранные компании и металлургия – там женщин у руля пока менее 10%.

Всего на сегодняшний день в Украине работает более 455 тысяч компаний под руководством женщин, что составляет почти треть от общего количества зарегистрированного бизнеса.

