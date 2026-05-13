Билеты на электрички теперь можно купить через приложение УЗ — по всей Украине, включая маршруты Одесщины

Скачать приложение и оформить билет можно на app.uz.gov.ua

УЗ уже работает над пересадочными билетами между электричками и дальними поездами — это следующий шаг

Укрзалізниця объявила о запуске сервиса на своей официальной странице в Facebook 12 мая — в тот же день, когда онлайн-продажа открылась для всех регионов страны.

Как это работает

Онлайн-продажа пригородных билетов существовала и ранее, но охватывала не все регионы.

Приложение УЗ доступно в Google Play и App Store. В нем можно найти нужный маршрут, выбрать удобное время и сразу оплатить билет. Студенты могут оформить льготный билет тоже онлайн — эту функцию добавили еще в апреле.

— Мы постоянно анализируем ваши отзывы, оптимизируем работу системы и расширяем карту доступных маршрутов, — пишет Укрзалізниця.

Что говорят пассажиры — и что УЗ планирует дальше

Новость сразу собрала комментарии. Люди радуются удобству, но уже думают на шаг вперед. Пользователь Владимир Осичнюк спросил о том, что беспокоит многих:

— Хотелось бы еще увидеть пересадочные билеты с пригородных на дальние поезда и наоборот. Если нет прямого билета между А и В, но есть места от А до Б и от Б до В — тоже можно продать билет.

УЗ ответила:

— Развитие пересадочных билетов и «умных» пересадок является одним из перспективных приоритетов, над этим работаем.

По данным Укрзалізниці, только за первый день работы нового сервиса пассажиры оформили 5 000 билетов онлайн.

