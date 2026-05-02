Ключевые моменты:

Укрзалізниця меняет правила возвращения билетов на внутренние рейсы, в частности, на поезда в Одесскую область.

Новые правила начинают действовать со 2 мая.

Вводится прогрессивная система: чем раньше возвращается билет, тем больше сумма компенсации.

После отправки поезда возврат средств почти не предусмотрен.

Цель изменений — скорее освобождение мест на популярных направлениях, в частности Odesa, и уменьшение спекуляций с билетами.

Сдал билет – потерял деньги

Со 2 мая «Укрзалізниця» меняет подход к возвращению билетов на внутренние рейсы. Новые правила касаются всех рейсов, в том числе популярных направлений в Одесскую область. Теперь пассажирам будут возвращать меньшую часть средств, если они сдают билет ближе к дате отправления.

Следует отметить, что главное изменение состоит в внедрении прогрессивной шкалы возврата средств. То есть, чем раньше пассажир отказывается от поездки, тем большую сумму он получает обратно.

В частности, правила выглядят так:

за 15–20 дней до отправки возвращается 100% стоимости билета;

за 10–14 дней – 90–95%;

за 5–9 дней – 75%;

за 1–4 дня – 50%;

менее чем через 24 часа — возвращается только стоимость плацкарты.

К слову, после отправки поезда компенсация почти не предусмотрена — возвращается лишь незначительная часть средств.

Однако есть отдельные условия для военнослужащих. Правда, только при покупке билетов через сервис «Армия+». В таком случае предусмотрено 100% возврат средств, если билет сдан до отправления поезда.

В «Укрзалізниця» объясняют, что новая модель учитывает разные сроки открытия продаж и автоматически адаптируется к рейсам, где билеты появляются менее чем за две недели до отправки.

В компании отмечают, что цель перемен — стимулировать пассажиров, в том числе на загруженных маршрутах в Одессу, скорее возвращать билеты в случае смены планов.

Это должно помочь другим путешественникам оперативнее находить свободные места. Также новые правила призваны уменьшить случаи спекуляций, ведь массовая сдача билетов в последний момент станет менее выгодной для перекупщиков.

