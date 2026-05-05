Укрзализныця

Ключевые моменты:

  • На Одесскую область в мае и начале июня меняется движение пригородных поездов из-за ремонта путей.
  • Часть рейсов, в том числе сообщение из Одесса, временно отменяют в определенные даты.
  • Пассажирам рекомендуют заранее выбирать альтернативный транспорт.
  • Некоторые поезда курсируют по измененным или сокращенным маршрутам.
  • Ограничения будут действовать в разные дни мая и 1-3 июня в зависимости от конкретного рейса.

Новый график поездов

В мае из-за ремонтных работ на отдельных участках железнодорожных путей изменятся графики и маршруты ряда пригородных поездов в Одесской области.

Укрзализныця просит заранее искать альтернативный транспорт вместо таких поездов в указанные дни:

4, 6, 8–11, 13, 15–18, 20, 22–25, 27, 29–31 мая, 1–3 июня:

  • №6254 Одесса-Главная – Подольск.
  • №6274 Подольск – Помощная.

5, 7, 9–12, 14, 16–19, 21, 23–26, 28, 30, 31 мая, 1–4 июня:№6273 Помошная – Подольск.

  • №6257 Подольск – Одесса-Главная.

5, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24 мая:

  • №6270 Одесса-Застава-1 – Подольск.
  • №6272 Подольск – Помощная.
  • №6275 Помошная – Подольск.
  • №6277 Подольск – Одесса-Главная.

Часть поездов будет временно курсировать по измененным, сокращенным маршрутам.

6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22–27, 29, 30 мая, 1, 2 июня:

  • №6403/6404 им. Т.Г. Шевченко – Виска – им. Т.Г. Шевченко вместо маршрута им. Т.Г. Шевченко – Помошная – им. Т.Г. Шевченко.

6 мая – 3 июня:

  • №6405/6402 им. Т.Г. Шевченко – Виска – им. Т.Г. Шевченко вместо маршрута им. Т.Г. Шевченко – Помошная – им. Т.Г. Шевченко.
  • 7, 9, 10, 14, 16, 20, 22, 25, 26, 27, 29, 30 мая, 1, 2 июня:
  • №6272/6275 Подольск – Голта – Подольск вместо маршрута Подольск – Помошная – Подольск.

