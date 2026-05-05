Ключевые моменты:
- На Одесскую область в мае и начале июня меняется движение пригородных поездов из-за ремонта путей.
- Часть рейсов, в том числе сообщение из Одесса, временно отменяют в определенные даты.
- Пассажирам рекомендуют заранее выбирать альтернативный транспорт.
- Некоторые поезда курсируют по измененным или сокращенным маршрутам.
- Ограничения будут действовать в разные дни мая и 1-3 июня в зависимости от конкретного рейса.
Новый график поездов
В мае из-за ремонтных работ на отдельных участках железнодорожных путей изменятся графики и маршруты ряда пригородных поездов в Одесской области.
Укрзализныця просит заранее искать альтернативный транспорт вместо таких поездов в указанные дни:
4, 6, 8–11, 13, 15–18, 20, 22–25, 27, 29–31 мая, 1–3 июня:
- №6254 Одесса-Главная – Подольск.
- №6274 Подольск – Помощная.
5, 7, 9–12, 14, 16–19, 21, 23–26, 28, 30, 31 мая, 1–4 июня:№6273 Помошная – Подольск.
- №6257 Подольск – Одесса-Главная.
5, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24 мая:
- №6270 Одесса-Застава-1 – Подольск.
- №6272 Подольск – Помощная.
- №6275 Помошная – Подольск.
- №6277 Подольск – Одесса-Главная.
Часть поездов будет временно курсировать по измененным, сокращенным маршрутам.
6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22–27, 29, 30 мая, 1, 2 июня:
- №6403/6404 им. Т.Г. Шевченко – Виска – им. Т.Г. Шевченко вместо маршрута им. Т.Г. Шевченко – Помошная – им. Т.Г. Шевченко.
6 мая – 3 июня:
- №6405/6402 им. Т.Г. Шевченко – Виска – им. Т.Г. Шевченко вместо маршрута им. Т.Г. Шевченко – Помошная – им. Т.Г. Шевченко.
- 7, 9, 10, 14, 16, 20, 22, 25, 26, 27, 29, 30 мая, 1, 2 июня:
- №6272/6275 Подольск – Голта – Подольск вместо маршрута Подольск – Помошная – Подольск.
