Ключевые моменты:

Сегодня, 18 сентября 2025, в Одессе проведут День профилактики сердца;

Одесситы могут бесплатно измерить давление, частоту пульса, определить уровень глюкозы в крови сделать ЭКГ и получить направление на консультацию специалистов.

Как сообщают в пресс-службе одесской мэрии, данная акция организована при поддержке Департамента здравоохранения Одесского городского совета и Одесского городского Центра здоровья. Она приурочена ко Всемирному Дню сердца, который отмечается каждый год в конце сентября. Целью этого дня является повышение осведомленности населения о болезнях сердца, здоровом образе жизни и других профилактических мерах по их предупреждению.

В этот день медики приглашают всех желающих безвозмездно пройти профилактический осмотр, в частности, измерение артериального давления, частоты пульса, определение уровня глюкозы в крови, ЭКГ-исследования, а при необходимости получить направление на лабораторные исследования и консультацию специалистов.

Пройти профилактическое освидетельствование 18 сентября можно по таким адресам:

Городская клиническая больница №1

Консультативно диагностическое отделение №1, ул. Болгарская, 38:

1-й этаж, кабинет кардиолога № 117 – с 8:00 до 10:00;

2-й этаж, кабинет кардиолога № 229 – с 12:00 до 15:00;

2-й этаж, кабинет ЭКГ № 227 – с 8:00 до 15:00.

Консультативно диагностическое отделение №2, ул. Ивана и Юрия Лип, 1:

1-й этаж, кабинет кардиолога №12 – с 8:00 до 14:00;

1-й этаж, кабинет ЭКГ №6-а – с 11:00 до 15:00.

Консультативно диагностическое отделение №3

ул. Житомирская, 2, 3-й этаж, кабинет кардиолога № 323 – с 9:00 до 12:30.

Городская больница №5, консультативно-диагностическая поликлиника

ул. Троицкая, 38, 3-й этаж, кабинет кардиолога № 50 – с 9:00 до 13:00;

1-й этаж, кабинет ЭКГ № 18 – с 9:00 до 13:00.

Городская больница №8

Фонтанская дорога, 110, поликлиническое отделение, 2-й этаж, кабинет ЭКГ №203, с 9:00 до 14:00.

Городская клиническая больница №10

ул. Алексея Вадатурского 61-я, диагностически консультативный центр №1, 2-й этаж, кабинет кардиолога №2, с 8:00 до 18:30.

Городская клиническая больница №11, консультативно-диагностический центр

ул. Виталия Нестеренко, 5-й, 1-й этаж, кабинет ЭКГ № 5 – с 12:00 до 14:00;

2-й этаж, кабинет кардиолога №27 – с 12:00 до 14:00.

Консультативно-диагностический центр №6

ул. Добровольцев 26-й, 3-й этаж, кабинет кардиолога № 310, с 9:00 до 13:00.

Консультативно-диагностический центр №20

ул. Левитана, 62, 3-й этаж, кабинет кардиолога № 331 – с 8:00 до 13:00;

кабинет функциональной диагностики (ЭКГ) № 334 – с 9:00 до 18:00.

Консультативно-диагностический центр №29

ул. Академика. Заболотного, 32-я:

осмотры семейными врачами: 1-й этаж, кабинет № 10 – с 8:00 до 14:00;

2-й этаж, кабинет № 12-а – с 8:00 до 14:00 и с 14:00 до 19:00; кабинет № 12б – с 14:00 до 17:00;

2-й этаж, кабинет кардиолога № 19 – с 8:00 до 13:00.

Центр первичной медико-санитарной помощи №2

осмотры семейными врачами с 8:00 до 20:00 по адресу:

пер. Обсерваторный, 8; определение уровня глюкозы в крови – кабинет № 2, с 9:00 до 12:00;

ул. Добровольцев, 26; кабинет ЭКГ №6 – с 8:00 до 19:00; определение уровня глюкозы в крови – кабинет № 8, с 8:00 до 13:00;

ул. Пастера, 56; кабинет ЭКГ № 14-а – с 8:00 до 13:00;

ул. Сегедская, 16;

ул. Базарная, 77, кабинет №9 – с 8:00 до 14:00.

Центр первичной медико-санитарной помощи №3

осмотры семейными врачами с 8:00 до 19:00 по адресу:

Фонтанская дорога, 30/32;

Фонтанская дорога, 110;

ул. Семьи Глодан, 63/1;

пер. Рислинга, 9;

ул. Научная, 48/1;

Люстдорфская дорога, 170;

ул. Ефима Геллера, 43.

Центр первичной медико-санитарной помощи №4

осмотры семейными врачами с 8:00 до 18:00 по адресу:

ул. Левитана, 62;

ул. Академика Филатова, 7-я.

Центр первичной медико-санитарной помощи №5

осмотры семейными врачами с 9:00 до 19:00 по адресу:

ул. Семена Палия, 83/1;

ул. Семена Палия, 88;

ул. Академика Заболотного, 41а;

ул. Академика Заболотного, 58;

ул. Академика Заболотного, 59/1;

ул. Давида Ойстраха, 7;

просп. Князя Владимира Великого, 159.

Центр первичной медико-санитарной помощи №16

осмотры семейными врачами с 8:00 до 20:00 по адресу:

ул. Ивана и Юрия Лип, 1;

ул. Житомирская, 2;

ул. Ефима Фесенко, 11;

ул. Бугаевская, 46;

ул. Болгарская, 38, 3 этаж.

Центр первичной медико-санитарной помощи №18

осмотры семейными врачами с 8:00 до 16:00 по адресу: