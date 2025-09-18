Ключевые моменты:
- Сегодня, 18 сентября 2025, в Одессе проведут День профилактики сердца;
- Одесситы могут бесплатно измерить давление, частоту пульса, определить уровень глюкозы в крови сделать ЭКГ и получить направление на консультацию специалистов.
Как сообщают в пресс-службе одесской мэрии, данная акция организована при поддержке Департамента здравоохранения Одесского городского совета и Одесского городского Центра здоровья. Она приурочена ко Всемирному Дню сердца, который отмечается каждый год в конце сентября. Целью этого дня является повышение осведомленности населения о болезнях сердца, здоровом образе жизни и других профилактических мерах по их предупреждению.
В этот день медики приглашают всех желающих безвозмездно пройти профилактический осмотр, в частности, измерение артериального давления, частоты пульса, определение уровня глюкозы в крови, ЭКГ-исследования, а при необходимости получить направление на лабораторные исследования и консультацию специалистов.
Пройти профилактическое освидетельствование 18 сентября можно по таким адресам:
Городская клиническая больница №1
Консультативно диагностическое отделение №1, ул. Болгарская, 38:
- 1-й этаж, кабинет кардиолога № 117 – с 8:00 до 10:00;
- 2-й этаж, кабинет кардиолога № 229 – с 12:00 до 15:00;
- 2-й этаж, кабинет ЭКГ № 227 – с 8:00 до 15:00.
Консультативно диагностическое отделение №2, ул. Ивана и Юрия Лип, 1:
- 1-й этаж, кабинет кардиолога №12 – с 8:00 до 14:00;
- 1-й этаж, кабинет ЭКГ №6-а – с 11:00 до 15:00.
Консультативно диагностическое отделение №3
- ул. Житомирская, 2, 3-й этаж, кабинет кардиолога № 323 – с 9:00 до 12:30.
Читайте также: Как бесплатно лечить сердце в Одессе: что реально получить от государства и где
Городская больница №5, консультативно-диагностическая поликлиника
- ул. Троицкая, 38, 3-й этаж, кабинет кардиолога № 50 – с 9:00 до 13:00;
- 1-й этаж, кабинет ЭКГ № 18 – с 9:00 до 13:00.
Городская больница №8
- Фонтанская дорога, 110, поликлиническое отделение, 2-й этаж, кабинет ЭКГ №203, с 9:00 до 14:00.
Городская клиническая больница №10
- ул. Алексея Вадатурского 61-я, диагностически консультативный центр №1, 2-й этаж, кабинет кардиолога №2, с 8:00 до 18:30.
Городская клиническая больница №11, консультативно-диагностический центр
- ул. Виталия Нестеренко, 5-й, 1-й этаж, кабинет ЭКГ № 5 – с 12:00 до 14:00;
- 2-й этаж, кабинет кардиолога №27 – с 12:00 до 14:00.
Консультативно-диагностический центр №6
- ул. Добровольцев 26-й, 3-й этаж, кабинет кардиолога № 310, с 9:00 до 13:00.
Консультативно-диагностический центр №20
- ул. Левитана, 62, 3-й этаж, кабинет кардиолога № 331 – с 8:00 до 13:00;
- кабинет функциональной диагностики (ЭКГ) № 334 – с 9:00 до 18:00.
Консультативно-диагностический центр №29
ул. Академика. Заболотного, 32-я:
- осмотры семейными врачами: 1-й этаж, кабинет № 10 – с 8:00 до 14:00;
- 2-й этаж, кабинет № 12-а – с 8:00 до 14:00 и с 14:00 до 19:00; кабинет № 12б – с 14:00 до 17:00;
- 2-й этаж, кабинет кардиолога № 19 – с 8:00 до 13:00.
Центр первичной медико-санитарной помощи №2
осмотры семейными врачами с 8:00 до 20:00 по адресу:
- пер. Обсерваторный, 8; определение уровня глюкозы в крови – кабинет № 2, с 9:00 до 12:00;
- ул. Добровольцев, 26; кабинет ЭКГ №6 – с 8:00 до 19:00; определение уровня глюкозы в крови – кабинет № 8, с 8:00 до 13:00;
- ул. Пастера, 56; кабинет ЭКГ № 14-а – с 8:00 до 13:00;
- ул. Сегедская, 16;
- ул. Базарная, 77, кабинет №9 – с 8:00 до 14:00.
Центр первичной медико-санитарной помощи №3
осмотры семейными врачами с 8:00 до 19:00 по адресу:
- Фонтанская дорога, 30/32;
- Фонтанская дорога, 110;
- ул. Семьи Глодан, 63/1;
- пер. Рислинга, 9;
- ул. Научная, 48/1;
- Люстдорфская дорога, 170;
- ул. Ефима Геллера, 43.
Центр первичной медико-санитарной помощи №4
осмотры семейными врачами с 8:00 до 18:00 по адресу:
- ул. Левитана, 62;
- ул. Академика Филатова, 7-я.
Центр первичной медико-санитарной помощи №5
осмотры семейными врачами с 9:00 до 19:00 по адресу:
- ул. Семена Палия, 83/1;
- ул. Семена Палия, 88;
- ул. Академика Заболотного, 41а;
- ул. Академика Заболотного, 58;
- ул. Академика Заболотного, 59/1;
- ул. Давида Ойстраха, 7;
- просп. Князя Владимира Великого, 159.
Вы также можете узнать: В Одессе предлагают бесплатно и конфиденциально протестироваться на ВИЧ и гепатиты
Центр первичной медико-санитарной помощи №16
осмотры семейными врачами с 8:00 до 20:00 по адресу:
- ул. Ивана и Юрия Лип, 1;
- ул. Житомирская, 2;
- ул. Ефима Фесенко, 11;
- ул. Бугаевская, 46;
- ул. Болгарская, 38, 3 этаж.
Центр первичной медико-санитарной помощи №18
осмотры семейными врачами с 8:00 до 16:00 по адресу:
- ул. Героев обороны Одессы, 52, 1-й этаж, кабинет №19;
- ул. Атамана Чепиги, 54, 1-й этаж, кабинет №112;
- ул. Торговая, 29/31, 4-й этаж, кабинет №424.