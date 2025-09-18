В общем, ловите утреннюю порцию юмора от «Одесской жизни». И сегодня вы узнаете, кто важнее – котик или жена-бухгалтер, романтический лайфхак, а также что снится, когда желудок пуст.

Ну что – подняли мы вам настроение хоть немного? Отличного вам дня и хорошо кушайте!

А еще вы можете узнать: Лишние товары и мелкий шрифт: Госпродпотребслужба Одесской области о правах потребителей и «неправильных» чеках.