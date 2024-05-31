Возвращала зрение «безнадежно слепым»: какая улица в Одессе названа именем известной женщины-офтальмолога

Возвращала зрение «безнадежно слепым»: какая улица в Одессе названа именем известной женщины-офтальмолога

В рамках изменения названий, связанных с советским прошлым, в Одессе переименовали некоторые улицы и скверы. Большинство одесситов поддержали изменение названий одесских топонимов. Теперь Орловский переулок носит имя врача-офтальмолога академика Надежды Пучковской. Расположен он в Пересыпском районе города и проходит между 11-й и 13-й Суворовскими улицами.

Надежда Пучковская родилась в Смоленске в мае 1908 года, окончила медицинский институт в Киеве и всю свою жизнь посвятила Одессе. Ее отец был военным врачом и получил назначение в наш город. Надежде в то время было девять лет. В Одессе она окончила аспирантуру при кафедре гистологии Одесского медицинского института, а в 1937 году защитила кандидатскую диссертацию.

Когда началась Вторая мировая война, Пучковская до самого окончания боевых действий занимала пост начальника глазного отделения эвакуационного госпиталя в составе 4-го Украинского фронта. После окончания войны Пучковская вернулась в Одессу. До последних дней ее жизнь была связана с Одесским институтом глазных болезней и тканевой терапии, который сейчас носит имя Владимира Филатова. Пучковская была ученицей знаменитого офтальмолога и после его смерти стала возглавлять этот институт, который приобрел мировую известность.

Надежда Пучковская создала двухэтапный метод хирургического лечения послеожоговых сращений век и роговицы, который позволил восстанавливать зрение «безнадежно слепым». Кроме того, она участвовала в разработке техники лазерных операций и внедрения ультразвука в клиническую офтальмологию, а именем Пучковской названа сложная пластическая операция глаз. Основные исследования Пучковской посвящены проблемам пересадки роговицы, хирургического лечения ожогов глаз и применения лазерного излучения в офтальмологии.

В 1998 году Пучковской было присвоено звание Почетного гражданина Одессы. Умерла Надежда Пучковская в мае 2001 года и была похоронена на Втором Христианском кладбище, рядом с Владимиром Филатовым.

Почему переименовали Орловский переулок?

Это название было присвоено переулку еще в советское время в честь российского города. Однако Украина приобрела независимость более 30 лет назад и давно не является составной частью соседнего государства. У нас есть множество своих городов, событий и людей, которые внесли вклад в историю нашей страны, создали ее славу. Сейчас мы пересматриваем критерии присвоения названий топонимам и стараемся избавиться от «наследия» советского прошлого, которое ничего хорошего человечеству не принесло. Именно поэтому с карты города исчезают все названия, связанные с агрессивным соседом.

Фото аватара
Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ
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