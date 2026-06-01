Ключевые моменты:

Одесситы могут получить долг за газ даже после своевременной оплаты из-за ошибок в реквизитах.

Система обработки платежей стала более чувствительна к неточностям в номере лицевого счета и назначении платежа.

Наибольший риск возникает при оплате через банковские приложения и терминалы с устаревшими шаблонами.

После оплаты рекомендуют проверять зачисление средств в личном кабинете газопоставщика или через контакт-центр.

Заплатили за газ, но остались должны

Как пишет издание «На пенсии», система обработки платежей стала более чувствительной к ошибкам. Соответственно из-за неправильно указанного номера лицевого счета или неточности в назначении платежа средства могут не попасть на счет потребителя.

К слову, особенно это касается одесситов, оплачивающих услуги через банковские приложения или платежные терминалы и использующих сохраненные шаблоны. В результате, если такие шаблоны содержат устаревшие или некорректные данные, платеж может быть выполнен, но не засчитан поставщиком газа.

После осуществления платежа одесситам рекомендуют не ограничиваться только банковской квитанцией. Следует проверить состояние лицевого счета через личный кабинет Нафтогаза Украины или обратиться в контакт-центр компании.

Добавим, что проверку желательно провести несколько дней после оплаты. Если деньги не засчитаны, необходимо обратиться к поставщику с подтверждением платежа для решения вопроса в ручном режиме.

Чтобы не допустить возникновения долга, одесситам советуют тщательно проверять все реквизиты перед подтверждением платежа. Особое внимание следует уделить номеру лицевого счета и правильному заполнению назначения платежа.

В компании также рекомендуют пользоваться официальными сервисами оплаты через личный кабинет или мобильное приложение, где необходимые реквизиты подтягиваются автоматически. Это помогает минимизировать риск ошибок и задержек с зачислением средств.

