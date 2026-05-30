Ключевые моменты:

В Одессе коммунальщики массово подают в суд на должников за тепло, газ, воду и электроэнергию

После решения суда должникам могут блокировать банковские карты и начислять дополнительные штрафы

За длительную неуплату одесситам грозят отключения газа, света или водоснабжения

Избежать жестких санкций можно через реструктуризацию долга или оформление помощи на оплату коммуналки

После отмены моратория на взыскание коммунальных долгов в Украине поставщики услуг активизировали работу с неплательщиками. Поскольку Одесса не относится к территориям активных боевых действий, местные предприятия имеют право обращаться в суд и инициировать принудительное взыскание задолженности.

По данным КП «Теплоснабжение города Одессы», долги за тепло накопили более 100 тысяч абонентов, а с начала 2026 года предприятие уже подало сотни судебных исков. О возможности отключения услуг за неуплату также регулярно напоминают «Нафтогаз Украины», ДТЭК «Одесские электросети» и «Инфоксводоканал». Материал подготовлен на основе действующих правил предоставления коммунальных услуг, официальных заявлений предприятий и нормативных документов.

«Теплоснабжение города Одессы»: бесплатного тепла не бывает

Постановление КМУ №1405 от 2023 года отменило мораторий на взыскание долгов. И поскольку Одесса не относится к зоне активных боевых действий, списывать просроченные платежи на форс-мажорные обстоятельства больше не получится. Сегодня отговорка «идет война — платить не буду» уже не работает.

Больше всего одесситы задолжали за тепло. Ведь самые ощутимые платежки получают абоненты КП «Теплоснабжение города Одессы». По информации тепловиков, на сегодняшний день долги за тепло накопили более 100 000 абонентов. И, как выясняется, не платить по счетам — себе дороже.

— КП «Теплоснабжение города Одессы» активизировало претензионно-исковую работу по взысканию задолженности за услуги теплоснабжения, — сообщил начальник отдела правового обеспечения по продаже тепловой энергии Дмитрий Черкасов. — С 1 января по 1 мая 2026 года предприятием подано 952 судебных дела в местные суды. На данный момент почти 80% исковых требований уже удовлетворены. После решения суда начинается принудительное взыскание задолженности, что влечет за собой дополнительные расходы.

Правда, первые один-три месяца неуплаты, как правило, ограничиваются досудебной претензией — звонками и письмами от управляющей компании или поставщика. На этом этапе еще можно договориться.

Но если долг доходит до исполнительной службы, платить придется гораздо больше: сверху добавятся судебные расходы и 10% исполнительного сбора. Кроме того, блокируются банковские карты должника, а сам он не сможет выехать за границу.

Единственное жилье закон защищает, если долг меньше 172 940 гривен (20 минимальных зарплат в 2026 году). Дойти до такой задолженности за коммунальные услуги непросто. Но из-за многолетних неплатежей — реально.

А вот автомобиль защиты не имеет: его объявляют в розыск и отправляют на штрафплощадку.

Суда можно избежать

Выплатить всю сумму долга одним платежом для многих одесситов — не по силам. Но выход есть:

В случае острой нехватки средств стоит обратиться в центр социальной защиты: подать заявление на оформление материальной помощи для оплаты коммунальных услуг.

Также с КП «ТГО» можно заключить договор о реструктуризации. Соглашение позволит постепенно погашать старые долги в рассрочку, одновременно оплачивая новые счета. Это гарантирует, что предприятие не обратится в суд и не потребует выплатить всю сумму сразу.

Тепловики отмечают, что одесситы часто приходят договариваться уже после ареста банковских карт. Но на этом этапе реструктуризация не работает — решать проблему нужно до того, как дело передадут исполнителям.

Кроме того, отмечают в «ТГО», принудительно списывать долги будут даже с постоянных неплательщиков, которые сейчас находятся за границей. Накопить долги без последствий не получится и за пределами Украины.

«Нафтогаз Украины»: оплатите распределение газа

Взыскивать долги в судебном порядке имеют право все поставщики коммунальных услуг. Отличаются только сроки задолженности и суммы неуплаченных средств, которые могут стать поводом для иска. Кроме того, абонентов за долги могут отключить от услуг.

Согласно Правилам поставки природного газа, «Нафтогазу Украины» разрешается отключать газ через 10–20 дней после наступления срока просрочки — независимо от размера задолженности. И сегодня главной причиной долгов стала неуплата за распределение газа — потребители нередко считают этот счет второстепенным.

Стоимость восстановления подачи газа в некоторых случаях превышает сумму самого долга. Кроме самой задолженности, абонент обязан оплатить расходы на техническое отключение и повторное подключение. В Одессе это может стоить от 300 до 2500 гривен. Сумма зависит от способа отключения: ограничились пломбой на счетчике или газовики перерезали трубу.

ДТЭК «Одесские электросети»: отключить могут не всех

ДТЭК «Одесские электросети» имеют право прекратить электроснабжение за долги через 10 рабочих дней после письменного предупреждения. Основанием для отключения может стать задолженность свыше 3000 гривен и долг, который «старше» двух месяцев.

Восстановление электроснабжения после оплаты занимает несколько рабочих дней.

Услуги по отключению и повторному подключению на счетчике составляют около 700 гривен. Если требуется подключение на линии электропередачи — около 2100 гривен.

Не бояться отключения можно, если у вас:

трое и более приемных детей;

детский дом семейного типа;

есть житель, здоровье и жизнедеятельность которого зависят от медицинских приборов;

многодетная семья;

инвалидность I или II группы;

есть необходимость ухода за детьми с инвалидностью или за лицами, получившими увечья в детстве.

«Инфоксводоканал»: операция «Спрут»

«Инфоксводоканал» имеет достаточно оснований отключить должникам воду, если задолженность превышает стоимость услуг за два месяца. Водоснабжение прекращается, если долг не будет погашен в течение 30 дней после получения письменного предупреждения.

В многоквартирных домах для отключения обычно устанавливают заглушки на канализацию с помощью системы «Спрут». Это позволяет ограничить водоотведение даже без доступа в квартиру.

Вернуть воду должны после полного погашения долга или заключения соглашения о его реструктуризации. Услуги специалистов «Инфоксводоканала» по снятию заглушки обойдутся примерно в 300–500 гривен. Однако точная сумма зависит от сложности работ.

